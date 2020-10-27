MHP Lideri Devlet Bahçeli, pasta ile ilgili sözleri unuttu

Grup toplantısında MHP’nin askıda ekmek projesini eleştirenlere seslenen Bahçeli, Paris’ten bir örnek verirken tarihe damga vuran sözü unutunca ortaya samimi görüntüler çıktı.

MHP Grup Toplantısı’nda Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin hedefinde CHP, İYİ Parti ve HDP vardı.

Partisinin askıda ekmek projesini eleştiren 3 partinin genel başkanlarına seslenen Bahçeli, “Dünyanın her ülkesinde her yerinde muhtaçlık yaşayan temel ihtiyaçların temininde zorluk çeken mesela ekmek alamayan ekmeğe ulaşamayan insanlar vardır, bilinmektedir. Zilletin yüksek voltajına çarpılanlara sesleniyorum: Nasıl olsa ekmek derdiniz yok. Ekmeğin peşinde olan vatandaşlarımızla ilgili bir kaygınız da yok. İşleriniz tıkırında, küpünüz dolu, keseniz şişkin, keyfinize diyecek yok.” dedi.

“PASTAYA ALIŞKIN OLMADIĞIMIZ İÇİN”

Bahçeli, muhalefet liderlerinin ekmek değil, pasta derdinde olduğunu söylerken “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözünü hatırlayamadı ve ortaya gülümseten anlar çıktı.

Pastaya alışkın olmadığını aktaran Bahçeli, “Paris'te herhalde... Ney o, Paris'te ney, birisi bir şey dedi. Ekmek değil de... Pasta! Paris'te sokma yemeyen şey yemeye hazırlanıyor. Pastaya alışkın olmadığımız için… Dilimiz dönmüyor.” diye konuştu.

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"EKMEKSİZLER TOPYEKUN SALDIRIYOR"

MHP Lideri konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Askıda ekmek projemizi eleştirenlerin alayı, ümidini aslında sokağa bağlamıştır. Dış saldırıları ve koronavirüsün neden olduğu konjonktürel ekonomik sorunları toplumsal zeminde dayanışma ve yardımlaşma ahlakıyla nispeten zayıflatma düşüncemiz CHP’yi, İYİ Parti’yi, HDP’yi aynı anda neden rahatsız etmiştir? Bunların nimeti, helal lokmayı kötüleme densizliğini nasıl anlayalım? Nasıl anlatalım? Biz ekmek dedikçe, ekmeksizler topyekun saldırıyor. Meğer ekmeğe düşman kesilmişler, bizim de bundan haberimiz olmamış. Askıda ekmek vardır ama size sokakta ekmek yoktur, sokakta hayır yoktur, sokakta adım atacak yeriniz yoktur. Var diyorsanız; sonuçlarını göze almak zorundasınız. CHP’nin oyunu bozuldu, İYİ Parti’nin filmi geriye sardı, yuları Kandil’den tutulan HDP bunalıma girdi. Diğer marjinal partilere laf söylemek bile zaman israfıdır. Hepsi birden aynı çuvalda buluşmuştur. Ekmek bilmezler, yoksul bilmezler, rızık desek aval aval yüzümüze bakarlar.”