MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı konuşması

FETÖ elebaşına yönelik açıklama yapan MHP Lideri Bahçeli, "İmralı canisi nasıl kafasında çuvalla Türkiye'ye getirildiyse, Fetullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti ile FETÖ'ye karşı bir araya gelindiğine dikkat çeken Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın sipariş üzerine kurulmadığını söyledi.

"YA İSTİKLAL YA ÖLÜM İNANCIYLA TEŞEKKÜL ETTİ"

İttifaka yönelik değerlendirme yapan Bahçeli, "Cumhur İttifakı, sipariş üzerine kurulmadı. Yeni kisveye bürünen FETÖ'cülere karşı meydalarda köprülerde, yol ağızlarında, vatanın her karışında 'ya istiklal ya ölüm' inancıyla teşekkül etti. 7 Ağustos Yenikapı kucaklaşmasıyla yol haritasını çizdi. Adam gibi adam olamayanlar bunu kavrayamaz." dedi.

Bahçeli: Fetullah Gülen'ın başına çuval geçirilip ülkemize getirilmelidir VİDEO

FETO'NUN TÜRKİYE'YE İADESİ

Terörist başı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik değerlendirmeler yapan Bahçeli, terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye başında çuvalla getirildiğini hatırlatarak, aynı durumun Gülen için de geçerli olması gerektiğini söyledi.

"FETULLAH GÜLEN DE ÖCALAN GİBİ BAŞINDA ÇUVALLA GETİRİLMELİ"

Bahçeli, "Terörist başı Gülen ve çetesi, Türk adaleti önünde hesap vermedikten sonra yüreklerdeki alev sönmeyecek, Türk milleti rahat bir nefes alamayacaktır.

İmralı canisi nasıl kafasında çuvalla Türkiye'ye getirildiyse, Fetullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir. Başka çare yoktur." açıklamalarında bulundu.

"MÜTTEFİK HUKUKUNA SAYGI GEREĞİ YAPILMALI"

İhnaetin bedeli başka türlü ödenmişl olamayacaktır. Eğer ABD FETÖ'yü Türkiye aleyhine imal etmemişse, Fetullah Gülen'i derhal Türkiye'ye iade etmelidir. Bunun müttefiklik hukukuna saygı gereği yapmak zorundadır.

Bu tarihi görevi terörizmle mücadeleye destek vermek, nerede durduğunu ispat etmek için yerine getirmekle müklelleftir. 251 şehidimizin dökülen kanları hala yerdedir. 2 bin 194 gazimizin sorulacak hesabı da mahşere bırakılmayacaktır.

Maalesef ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin FETÖ'ye karşı müşfik tavrının aynısını Türkiye'deki bazı siyasi partilerde görmek mümkündür. Bunlardan birisi olan İyi Parti Başkanı, FETÖ'cülere karşı 'Bütün ağababaları uçup gitti, ne kadar gariban varsa içerde' diyecek kadar ucube ve ilkesiz bir değerlendirme yapabilmiştir.

"GARİBAN DEDİKLERİ, MECLİS'İ BOMBALAYAN ŞEREFSİZLERDİR"

Bu şahsın gariban dedikleri 15 Temmuz kalkışmasını idare eden cuntacılar, gazi Meclis'i bombalayan şerefsizlerdir. Vatandaşlarımızın üzerine bomba atan canilerdir. Soruları çalan hırsızlardır. Kumpasçı polislerdir. Kalemini ve vicdanını satan savcı ve hakimlerdir.

İçerdekiler gariban değil, casustur, haindir, katildir, emperyalizmin kanlı tetikçileridir. Bu ağır kusurlu ve sorumsuz zihniyet garibanı bilmesek bize yutturacak, garibanı tanımasak gerçekleri temelinden çarpıtmış olacak.

"CHP VE İYİ PARTİ, HDP YÖRÜNGESİNDE SABİTLENMİŞ, FETÖ'YLE TEK YUMURTA İKİZİ HALİNE GELMİŞLERDİR"

CHP'ye göre 15 Temmuz tiyatrodur, asıl darbeyse ilan edilen OHAL'dir. 15 Temmuz gecesi vatanı işgal etmek isteyen teröristler neyse, bu barbarlığa tiyatro diyenler de aynısıdır. CHP'yle İyi Parti, HDP'nin yörüngesine sabitlenmenin yanı sıra PKK'nın çizgisine taşınmış, FETÖ'yle de tek yumurta ikizi haline gelmişlerdir.

Mağdurlar ile mahvımızın projesine piyonluk yapanları tefrik etmek şarttır. Sözde KHK mağdurlarına destek vermektedir. CHP emperyalizmin dolmuşuna binmiş, melanet yolculuğuna çoktan çıkmıştır.

"BİZİ DEVLETE SIZAN KARANLIK ÖRGÜTLERLE BİR TUTMAK, EN ADİ CİNAYETTİR"

Bu CHP yönetimi Milli Mücadele döneminde görev almış olsaydı vatanı devrederdi. Kılıçdaroğlu yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklemektedir. Dün demiş ki, 'Bahçeli bütün bürokratik kadrolarını devlete yerleştiriyor.' Milliyetçi ülkücü hareketin vatansever mensupları, Türkiye'nin zencileri değildir.

Bu ülkeye liyakat ve ehliyet kriterlerine bağlı şekilde hizmet eden kardeşlerimizin hakkını savunmak bizim için haysiyet meselesidir. Bizi devlete sızan karanlık örgütlerle bir tutmak, aynı görmek, fişlemeye çalışmak en adi cinayettir.

"EY KILIÇDAROĞLU, İDDİALARINLA İLGİLİ TESPİTİN VAR DA AÇIKLAMIYORSAN NAMERDİN AĞABABASISIN"

12 Eylül sonrası dava arkadaşlarımızın çile ve işkencelere maruz kalmaları karşında devlete en küçük sitem etmedik. Boğazımıza bağlanan yağlı urganlardan şikayet yerine Allah'ın dediği olur dedik. Devlete ebet müddet kutlu bir geleceğe ulaşsın da olan bize olsun diye haykırdık.

Ey Kılıçdaroğlu, iddialarınla ilgili bir bildiğin, tespitin var da açıklamıyorsan namerdin ağababasısın. Bizim kadrolaştığımızı, koltuk sevdasına kapıldığımızı iddia edenler bildiklerinizi paylaşmazsanız iftiracısınız.

ZÜLFÜ LİVANELİ'YE TEPKİ

Son günlerde manidar bir zamanlamayla başını kaldıran bir CHP'li sanatçı ve siyasetçi, asıl yüzünü sergilemiştir. Bu kibir kulesi şahıs, Bülent Ecevit'e ağır bühtanda bulunmuştur. Bunu reddediyoruz. Güneş toplamakla meşhur bir kişinin bir tek Kılıçdaroğlu'na laf etmediği bir gerçektir. Demek ki danışıklı dövüş sahnededir.

ABD'de ortaya çıkan Demokrasi Projesi'nin senaristleri ne demişse, Türkiye'de toplananlar aynılarını söylemiş ve teklif etmiştir. 22 Haziran'da grup toplantımızda 4 uluslararası süreç ve zirveye dikkat çekmiştim.

NATO'nun 2030 vizyon belgesine yapılan atıfla nihayetinde demokrasinin destekleneceği kararını ifade etmiştim. Yapılan açıklamalar tek merkezden kaleme alınmış gibidir ve hedef ülke Türkiye'dir. Hiç kimse niyet okuyuculuğu yapmasın.

Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır. Onun serokluğu Türkiye'nin temelini dinamitlemenin şifresidir. Serok Ahmet gafletin pençesindedir. Serok Ahmet zillet çamuru içinde çırpınmaktadır. Siyasette zillet ittifakına melanet bir rol biçilmiştir.

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Erken seçim dayatması sadece CHP'nin, İP'in, HDP'nin talebi değil, Türkiye düşmanlığı olan çevrelerin dayatması olarak belirginlik kazanmıştır. Oyun içinde oyun vardır, ihanet içinde ihanet sivrilmektedir. Demokrasi paravanı adı altında Türkiye'nin sırtını yerine getirmek projesi ilerlemektedir. Dönme dolaplar dönüp duruyor.

Geçen hafta İzmir'de yine bir zillet gösterimi sahne almıştır. CHP ve HDP yan yana gelmiş emel ve eylem birlikteliği yapmıştır. Hani ittifak yoktu, hani birlikte değillerdi. CHP, HDP, İP ortaktır.

Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi aralarında ihtilaf yaratmıştır. zillet ittifakına tavsiyem kimin aday olacağını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına sorsunlar Biden'a ulaşsınlar.

Batı'nın bizim gibi ülkelere operasyonları her dönem görülmüştür. Pandora'nın kutusu açılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye karşısına çıkan musibetleri göğüsleyecek güçtedir.

Hiçbir ülke bize demokrasi dersi verecek kadar sicili temiz değildir. Birlikteliğimizi bölemeyeceklerdir, Türk milletini yenemeyeceklerdir. Büyük Kürdistan ve Büyük İsrail hedeflerini gerçekleştirmek isteyenler kaybedecektir.

Cumhur İttifakı geleceğe yürürken ayak bağı olanlar demokratik yollarla kenara itilecektir. Cumhur İttifakı güvencedir. TBMM bu hafta içinde çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verecektir.

Ancak siyasette tatile yer olmadığını bilmektesiniz. Kovid kurallarına uyarak seçim bölgenizde insanlarımıza ulaşmanızdır. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi 2023 Haziran'da yapılacaktır."

