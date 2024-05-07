Devlet Bahçeli’den Sinan Ateş mesajı: Yargılama süreci derhal başlamalıdır Partisinin TBMM'deki grup toplantısında Sinan Ateş davasına değinen MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır. Şahit olmak isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır" dedi.

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ensonhaber.com

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.

Devlet Bahçeli, buradaki konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, açıklamasında eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianameye de değindi.

"Yargılama derhal başlamalı"

Bahçeli, "Sinan Ateş davası derhal başlamalı. Kimin elinde hangi belge varsa mahkeme ile paylaşmalı." dedi.

"Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'da mı"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetine yönelik şu ifadeleri kullandı:

MHP'ye iftira atan alçaklar koalisyonu devlet düşmanlarına kucak açmaktadır. Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır. Şahit olmak isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. TV ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz. Ellerinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz.

"İşimize, önümüze bakacağız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın mümtaz temsilcileri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Hangi şartlar altında kalırsak kalalım hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Suyun üstünde bile yürüsek yüzme bilmiyorlardı diyenler çıkacak. İşimize, önümüze bakacağız. Mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Zulüm karşısında mazlumların yanındayız.

"Polise düşmanca saldıranlar bilin ki Haçlı kalıntısıdır"

Tatlı su kurnazlarını tanıyor, biliyor ibretle takip ediyoruz. Tıpkı ağa babaları Marks gibi tek bir fabrikaya girmemiş bu güruhun aklı ipotekli, vicdanı tutsaktır. Sadece görevini yapan polise düşmanca saldıranlar bilin ki Haçlı kalıntısıdır. Emek gücü bir kişinin çalışma ve mal üretme kudretidir. Hayatları tembellikle geçen küçük bir azınlığın Taksim'e yürüme gayesi her şeyden evvel maksatlıdır. Emek ve Dayanışma Günü'nü ülkenin her yerinde kutlamak mümkündür. Bu taksim ısrarı nedendir. Emekle Taksim'in ne alakası vardır. Üç beş haydut, 1 Mayıs'ı terörize etti. Türk polisi ile iftihar ediyor hepsine teşekkür ediyorum. Polislerimiz asıl emekçidir. Bunu görmeyenler cümlesi ile haindir.

"Hani nerede insan haklarına riayet"

Türkiye'nin İsrail'in yargılandığı davaya müdahil olması önemli adımdır. Türkiye'nin İsrail ile ihracatını diline dolayanların fitne çıkarları bozulmuştur. Netanyahu için hesap günü yakındır. Bundan kaçış söz konusu değildir. 35 bin kişinin dökülen kanı Netanyahu'yu boğacaktır. Hem Türkiye hem de dünyada pek çok ülke, zalim İsrail'e karşı ayaktadır. İsrail'in Gazze katliamı pek çok ülkede protesto edilmiştir. Barbar saldırılar lanetlenmiştir. İsrail vatandaşları da hükümetlerini kınamakta saldırıların durmasını talep etmekte. ABD'de bir üniversitede mezuniyet töreninde öğrenciler Filistin bayrağı açmış, soykırım karşıtı sloganlar atmıştır. Öğrencilere ters kelepçe uygulaması yapan ülkelerin hali rezalettir. Hani nerede insan haklarına riayet? Hani nerede adalet ve hukuka bağlılık?

"Gazze dünya için turnusol kağıdıdır"

Bizim bu çifte standarda karşı karnımız tok yüzümüz dönüktür. İnsanlık zulüm karşı bilenmiştir. Takas ve ateşkes anlaşmasının çıkmaza girmesi tehlikelidir. Netanyahu'nun bedel ödemesi artık hukuk namusudur. BM artık devreye girmelidir. Bölge bıçak sırtındadır. ABD'nin güvenilmez politikaları cinayetleri teşvik etmekte. Gazze dünya için turnusol kağıdıdır. Türkiye yeri ve zamanı geldiğinde iç ve dış işgalcilere günü gösterecek güce sahiptir. Mazlumların sesi Türkiye'dir. Gazze süreci kimin medeni olduğunu gösteriyor.

"DEM'lenmek yerine şekerli suyu tercih etmek akla en yatkın seçenektir"

Siyasette duvar örersek yanlışa düşeriz. Sıkılı yumrukların açılması, yumuşamanın hakim olması halisane dileğimizdir. Siyaset kavga arenası değil konuşma sahasıdır. Muhabere yerine müzakere ile Türkiye'mizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. DEM'lenmek yerine şekerli suyu tercih etmek akla en yatkın seçenektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile CHP Başkanı'nın görüşmesini es geçip boşa düşmeleri, kendi bilecekleri şeydir. Biz ülkesi için dolu hevesi olanların ne söylediğine bakıyoruz. Siyasetin yumuşamasının vasatı Türkiye'nin ortak çıkarları, ortak geleceğidir.

"Yargıya talimat vermek suçtur"