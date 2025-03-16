MHP Lideri'nin sağlık durumuyla dalga geçmişti: Astrolog Hilal Saraç özür diledi

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ay başarılı bir operasyon geçirdi.

Rutin kontroller için hastaneye giden Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi.

Bahçeli şu sıralar gayet sağlıklı bir şekilde evinde istirahat ediyor.

Ancak Bahçeli'nin ilk hastaneye kaldırıldığı zamanlar astrolog Hilal Saraç, sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşım yaptı.

Hilal Saraç, MHP Lideri'nin sağlık durumuyla alay etmişti.

"VALLA SEÇİMİ GÖRMEZ"

Saraç, sosyal medya platformu X üzerinden Bahçeli'nin ameliyat sürecine ilişkin, "Akciğer sorunu ve nefes darlığı. Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten." şeklinde skandal bir paylaşım yapmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, TUTUKLANDI

Tepki çeken paylaşımların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, astrolog Hilal Saraç hakkında, soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saraç, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Şubat ayından beri tutuklu olan Hilal Saraç, dün X hesabı üzerinden ailesi vesilesiyle yaptığı paylaşımlarda ağız değiştirdi ve özür diledi.

Yardım talep eden Saraç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’den özür diliyorum. Devlet büyüklerimize karşı yapılan saygısızlıkların karşısında olduğumun bilinmesini isterim. Evlatlarıma kavuşmak istiyorum, devlet büyüklerimizin yardımını talep ediyorum." dedi.

BAHÇELİ'YE ŞİFA DİLEDİ

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında dalga geçen bir paylaşım yapan Saraç, bu kez ise şifa diledi ve "Değerli devlet büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli hakkında Astrolog olarak daha önceki sağlık durumu tahminlerim ve paylaşımlarımdan dolayı özür dilerim. Sn. Devlet Bahçeli’ye yüce Allah’tan şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.