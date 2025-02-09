MHP liderinin sağlık durumuyla dalga geçmişti: Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu sevenlerini korkuttu.

Geçtiğimiz günlerde rutin kontroller için hastaneye giden Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirilmişti.

SAĞLIK DURUMUYLA ALAY ETTİ

Gelişme üzerine paylaşım yapan astrolog Hilal Saraç, MHP liderinin sağlık durumuyla alay etmişti.

"VALLA SEÇİMİ GÖRMEZ"

Saraç, sosyal medya platformu X üzerinden Bahçeli'nin ameliyat sürecine ilişkin, "Akciğer sorunu ve nefes darlığı. Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten" şeklinde skandal bir paylaşım yapmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepki çeken paylaşımların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Astrolog Hilal Saraç hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye alenen hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saraç, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" denildi.