Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından 10 Ocak Gazeteciler Günü için kahvaltı programı düzenlendi.

Programa çok sayıda parti yöneticinin yanı sıra MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katıldı.

Programa MHP’li Taytak’ın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’dan bahsettiği sırada “beyefendi” diye hitap etti.

"ABDULLAH ÖCALAN BEYEFENDİ AÇIKLAMASINI YAPACAK"

Taytak'ın ifadesi etkinlikte bulunanları şaşkına çevirdi.

Taytak açıklamasında şunları söyledi:

“MHP’nin anlayışı, ruhu çerçevesinde orada herhangi bir polemik çıkmaması adına bina kapatıldı ve arkadaşlar da gittiler. Bu Türkiye’de belki ilktir. Biz o arkadaşlarımızın, o analarımızın, şehitlerimizin ailelerinin istismar edildiğine inanıyoruz. Biz istiyoruz ki bu ülkeye şehit gelmesin bu ülkede kan akmasın, hiçbir ananın gözünden yaş akmasın. Bunun ötesinde MHP’nin başka bir anlayışı söz konusu değil. Sayın Genel Başkanımız elini taşın altına koydu bu ülke için ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Bundan dolayı oyumuz yükselir mi falan diye düşünmüyoruz biz güçlü bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye olması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bir an önce de bizim kürt kardeşlerimizden ayrı olmadığımızı onların acılarına ortak olduğumuzu ama teröristlerle PKK ile YPG ile problemimiz olduğunu ifade ettik. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz Abdullah Öcalan beyefendi de açıklamasını yapacak”