MHP seçim mitinginlerine 28 Ocak'ta başlıyor

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Türkiye yerel seçimlere giderken, partilerin hazırlıkları ise tamamlandı.

Tek tek adaylarını belirleyen ve açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), meydanlara inmeye hazırlanıyor.

Cumhur İttifakı olarak MHP adayının destekleneceği Mersin'de miting tarihi 28 Ocak olarak açıklandı.

Manisa'daki ikinci miting ise 4 Şubat'ta yapılacak.

Slogan da belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin "Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin" sloganını kullanacağını söyledi.

Yalçın, konuya dair şu ifadeleri kullandı;

Partimizin mitinglerimizde kullanacağımız seçim sloganlarından birisi de, aynı anlayışa paralel olarak 'Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin' şeklinde belirlenmiştir. MHP’nin 31 Mart 2024 tarihli Yerel Seçimlere hazırlık mahiyetindeki açık hava toplantılarının ilki, 28 Ocak’ta Mersin’de yapılacak ve milli söz birliğimiz dünyaya bir kez daha ilan edilecektir.



Cumhur İttifakı anlayışı ile bu güzide ilimizde 'Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin' diyeceğiz. Partimizin 'Manisa Bizim, Türkiye Hepimizin' Temalı ikinci açık hava toplantısı ise 4 Şubat’ta Manisa’da gerçekleştirilecektir.