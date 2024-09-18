MHP, siyasette yeni döneme hazırlanıyor MHP, yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısında, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde, siyasetteki yeni döneme ilişkin adımlarını belirleyecek.

AA

MHP, TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı faaliyetleri öncesinde yeni siyasi döneme hazırlanıyor.

Bu kapsamda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında yarın partinin en üst karar organı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katılımıyla toplantı yapılacak.

ÖNCELİKLİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda, başta iç ve dış politikadaki gelişmeler olmak üzere, Türkiye'nin gündemindeki öncelikli konular masaya yatırılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin de masada olacağı toplantıda, partinin yeni dönemde yürüteceği çalışmalar ele alınacak ve bu kapsamda alınması gereken kararlar istişare edilecek.

YENİ DÖNEMİN BELİRLEYİCİ KARARLARI ALINACAK

Toplantıda alınan bu kararlar, partinin daha sonraki siyasi adımlarının tayininde belirleyici olacak.

MHP daha önceki MYK toplantısını, 17 Mart'taki 14. Olağan Büyük Kurultayın ardından, Başkanlık Divanı üyelerinin belirlendiği 15 Nisan tarihinde yapmıştı.

İL BAŞKANLARI TOPLANTISI

Bu arada, 21 Eylül Cumartesi günü ise Genel Başkan Bahçeli başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak.

Toplantıda, il başkanlarının çalışma ve talepleri dinlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)