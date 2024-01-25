MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
ensonhaber.com

Türkiye, yerel seçime gidiyor...

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, iradesini ortaya koyacak ve belediye başkan adaylarını seçecek.

Bu kapsamda da siyasi partilerin adayları belli olmaya başladı.

MHP, 55 adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yerel seçimlerde aday gösterdiği 55 ismi daha açıkladı.

Aday gösterilenlerden biri büyükşehir ilçe, ikisi ilçe, 52'si ise belde belediye başkan adayı.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla MHP'nin Muğla'nın Fethiye ilçesi belediye başkan adayı Muhammet Kökten oldu.

MHP ayrıca Muğla'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Çorum, Ağrı, Bilecik, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Zonguldak'a bağlı toplam 55 ilçede de adaylarını belirledi.

İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle:

Büyükşehir ilçe belediye başkan adayı

İZMİR TİRE ARİF DEMİRKAN

İl ilçe belde belediye başkan adayı

ÇANAKKALE ECEABAT HAKAN ELİK

NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ HULİSİ KURT

ÇORUM MERKEZ DÜVENCİ İSMAİL TÜRK

ÇORUM ORTAKÖY AŞDAVUL ERTUĞRUL ÇALIŞKAN

GÜMÜŞHANE MERKEZ ARZULARKABAKÖY ÇETİN RIZA TANIŞ

GÜMÜŞHANE KELKİT SÖĞÜTLÜ İSA KOÇ

NEVŞEHİR ACIGÖL KARAPINAR CAFER SOYLU

NEVŞEHİR ACIGÖL TATLARİN ERCAN SELVİ

NEVŞEHİR AVANOS ÇALIŞ MUSTAFA DEMİR

NEVŞEHİR AVANOS KALABA MUSTAFA KÖROĞLU

NEVŞEHİR AVANOS ÖZKONAK MAHMUT TÜRKKAN

NEVŞEHİR DERİNKUYU YAZIHÜYÜK BURHANETTİN KARAKETİR

NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR ALİ İHSAN ÖZENLİ

NEVŞEHİR MERKEZ ÇAT ZÜBEYİR KALAY

NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE İSMAİL GÜZEL

NEVŞEHİR MERKEZ GÖREME ÖMER EREN

NEVŞEHİR MERKEZ KAVAK FERİDUN BAĞCI

NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI HARUN ÇEKİÇ

NEVŞEHİR MERKEZ NAR MELİKE UÇAR

NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY FATİH KALKAN

NEVŞEHİR MERKEZ UÇHİSAR ABDULLAH ÇAMCI

TOKAT ALMUS AKARÇAY GÖRÜMLÜ ATİLLA ÇOBAN

TOKAT ALMUS ATAKÖY KÜRŞAT ALPEREN

TOKAT ALMUS ÇEVRELİ SADİ ERTAN SOYSAL

TOKAT ALMUS GÖLGELİ KORAY ERMAN

TOKAT ALMUS KINIK ENES TALAY

TOKAT BAŞÇİFTLİK HATİPLİ CANSOY ERASLAN

TOKAT ERBAA GÖKAL OSMAN AKBULUT

TOKAT ERBAA KARAYAKA AYKUT SEFA BAŞAR

TOKAT ERBAA TANOBA VURAL ÖZDEMİR

TOKAT MERKEZ ÇAMLIBEL MURAT ALPER

TOKAT MERKEZ ÇAT RAMAZAN ALTUN

TOKAT MERKEZ EMİRSEYİT HÜSEYİN SAĞDIÇ

TOKAT MERKEZ GÜRYILDIZ MUSTAFA ÖZER

TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ FERHAT ÖZGÜL

TOKAT NİKSAR GÜRÇEŞME ALPEREN MUSTAFA ÖZATA

TOKAT NİKSAR SERENLİ NURETTİN KELEŞ

TOKAT NİKSAR YAZICIK MEHMET ALKIN

TOKAT NİKSAR YOLKONAK SÜLEYMAN ÖZGÜR

TOKAT PAZAR ÜZÜMÖREN BEKİR ÖNCÜ

TOKAT REŞADİYE BAYDARLI ERSOY DEMİR

TOKAT REŞADİYE BEREKETLİ NECAATTİN ŞAHİN

TOKAT REŞADİYE BOZÇALI OSMAN BAYHAN

TOKAT REŞADİYE CİMİTEKKE SALİH KOÇ

TOKAT REŞADİYE DEMİRCİLİ İSMET ŞAHİN

TOKAT REŞADİYE HASANŞEYH GÖKHAN KESKİN

TOKAT TURHAL ŞENYURT MUAMMER BAY

OSMANİYE MERKEZ CEVDETİYE ÖMER VARIŞLI

OSMANİYE DÜZİÇİ ATALAN SÜLEYMAN YILDIRIM

OSMANİYE DÜZİÇİ BÖCEKLİ İBRAHİÇ ÇERÇİ

OSMANİYE DÜZİÇİ ELLEK RECEP SOY

OSMANİYE DÜZİÇİ YARBAŞI ALİ GÜZEL

OSMANİYE SUMBAS MEHMETLİ İBRAHİM ÇALIK

OSMANİYE TOPRAKKALE TÜRKMEN VELİ FİDAN