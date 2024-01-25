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MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 2 büyükşehir ilçe ve 53 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.