MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

Türkiye, yerel seçime gidiyor...
31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, iradesini ortaya koyacak ve belediye başkan adaylarını seçecek.
Bu kapsamda da siyasi partilerin adayları belli olmaya başladı.
MHP, 55 adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yerel seçimlerde aday gösterdiği 55 ismi daha açıkladı.
Aday gösterilenlerden biri büyükşehir ilçe, ikisi ilçe, 52'si ise belde belediye başkan adayı.
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla MHP'nin Muğla'nın Fethiye ilçesi belediye başkan adayı Muhammet Kökten oldu.
MHP ayrıca Muğla'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Çorum, Ağrı, Bilecik, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Zonguldak'a bağlı toplam 55 ilçede de adaylarını belirledi.
İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle:
Büyükşehir ilçe belediye başkan adayı
İZMİR TİRE ARİF DEMİRKAN
İl ilçe belde belediye başkan adayı
ÇANAKKALE ECEABAT HAKAN ELİK
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ HULİSİ KURT
ÇORUM MERKEZ DÜVENCİ İSMAİL TÜRK
ÇORUM ORTAKÖY AŞDAVUL ERTUĞRUL ÇALIŞKAN
GÜMÜŞHANE MERKEZ ARZULARKABAKÖY ÇETİN RIZA TANIŞ
GÜMÜŞHANE KELKİT SÖĞÜTLÜ İSA KOÇ
NEVŞEHİR ACIGÖL KARAPINAR CAFER SOYLU
NEVŞEHİR ACIGÖL TATLARİN ERCAN SELVİ
NEVŞEHİR AVANOS ÇALIŞ MUSTAFA DEMİR
NEVŞEHİR AVANOS KALABA MUSTAFA KÖROĞLU
NEVŞEHİR AVANOS ÖZKONAK MAHMUT TÜRKKAN
NEVŞEHİR DERİNKUYU YAZIHÜYÜK BURHANETTİN KARAKETİR
NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR ALİ İHSAN ÖZENLİ
NEVŞEHİR MERKEZ ÇAT ZÜBEYİR KALAY
NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE İSMAİL GÜZEL
NEVŞEHİR MERKEZ GÖREME ÖMER EREN
NEVŞEHİR MERKEZ KAVAK FERİDUN BAĞCI
NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI HARUN ÇEKİÇ
NEVŞEHİR MERKEZ NAR MELİKE UÇAR
NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY FATİH KALKAN
NEVŞEHİR MERKEZ UÇHİSAR ABDULLAH ÇAMCI
TOKAT ALMUS AKARÇAY GÖRÜMLÜ ATİLLA ÇOBAN
TOKAT ALMUS ATAKÖY KÜRŞAT ALPEREN
TOKAT ALMUS ÇEVRELİ SADİ ERTAN SOYSAL
TOKAT ALMUS GÖLGELİ KORAY ERMAN
TOKAT ALMUS KINIK ENES TALAY
TOKAT BAŞÇİFTLİK HATİPLİ CANSOY ERASLAN
TOKAT ERBAA GÖKAL OSMAN AKBULUT
TOKAT ERBAA KARAYAKA AYKUT SEFA BAŞAR
TOKAT ERBAA TANOBA VURAL ÖZDEMİR
TOKAT MERKEZ ÇAMLIBEL MURAT ALPER
TOKAT MERKEZ ÇAT RAMAZAN ALTUN
TOKAT MERKEZ EMİRSEYİT HÜSEYİN SAĞDIÇ
TOKAT MERKEZ GÜRYILDIZ MUSTAFA ÖZER
TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ FERHAT ÖZGÜL
TOKAT NİKSAR GÜRÇEŞME ALPEREN MUSTAFA ÖZATA
TOKAT NİKSAR SERENLİ NURETTİN KELEŞ
TOKAT NİKSAR YAZICIK MEHMET ALKIN
TOKAT NİKSAR YOLKONAK SÜLEYMAN ÖZGÜR
TOKAT PAZAR ÜZÜMÖREN BEKİR ÖNCÜ
TOKAT REŞADİYE BAYDARLI ERSOY DEMİR
TOKAT REŞADİYE BEREKETLİ NECAATTİN ŞAHİN
TOKAT REŞADİYE BOZÇALI OSMAN BAYHAN
TOKAT REŞADİYE CİMİTEKKE SALİH KOÇ
TOKAT REŞADİYE DEMİRCİLİ İSMET ŞAHİN
TOKAT REŞADİYE HASANŞEYH GÖKHAN KESKİN
TOKAT TURHAL ŞENYURT MUAMMER BAY
OSMANİYE MERKEZ CEVDETİYE ÖMER VARIŞLI
OSMANİYE DÜZİÇİ ATALAN SÜLEYMAN YILDIRIM
OSMANİYE DÜZİÇİ BÖCEKLİ İBRAHİÇ ÇERÇİ
OSMANİYE DÜZİÇİ ELLEK RECEP SOY
OSMANİYE DÜZİÇİ YARBAŞI ALİ GÜZEL
OSMANİYE SUMBAS MEHMETLİ İBRAHİM ÇALIK
OSMANİYE TOPRAKKALE TÜRKMEN VELİ FİDAN
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