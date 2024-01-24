MHP'de 55 belediye başkan adayının ismi daha belli oldu

Yerel seçimler öncesi partiler adaylarını açıklıyor.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Partinin 55. kuruluş yılı nedeniyle isimler 55'er şekilde duyuruluyor.
Bu kapsamda MHP, 2 büyükşehir ilçe ve 53 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere 55 adayın daha ismini ilan etti.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Hasan Onaran, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise Muhammet Kökten aday oldu.
İşte o isimler...
1 Büyükşehir ilçe: KAHRAMANMARAŞ/ ÇAĞLAYANCERİT - HASAN ONARAN
2 Büyükşehir ilçe: MUĞLA/ FETHİYE - MUHAMMET KÖKTEN
İlçeler
3 ÇORUM/MECİTÖZÜ - OKAN ARIK
4 ÇORUM/ORTAKÖY - RAMAZAN ÖNCÜL
5 ÇORUM/ OĞUZLAR - ALİ YARBAŞI
6 AĞRI/ ELEŞKİRT - FESİH KÖSEN
7 AĞRI/ PATNOS - BİLAL ŞİMŞEK
8 AĞRI/ TAŞLIÇAY - HÂKİM TAŞDEMİR
9 BİLECİK/ BOZÜYÜK - BAHADIR ÇETİN
10 BİLECİK/ GÖLPAZARI - İBRAHİM CEBECİ
11 BİLECİK/ İNHİSAR - ABDULLAH TÖRENCİ
12 BİLECİK/ OSMANELİ - ÖMER OYAR
13 BİLECİK/ PAZARYERİ - GÖKHAN DEĞİRMEN
14 BİLECİK/ SÖĞÜT - İSMET SEVER
15 BİLECİK/ YENİPAZAR - İLHAN ÖZDEN
16 HAKKÂRİ/ ÇUKURCA - NACİ SEVİNÇ
17 HAKKÂRİ/ DERECİK - ERKAN KAYA
18 HAKKÂRİ/ ŞEMDİNLİ - HALİM YILDIRIM
19 IĞDIR/ ARALIK - ÜMİT OK
20 IĞDIR/ KARAKOYUNLU - BAYRAM ALİ BALLI
21 IĞDIR/ TUZLUCA - SİNAN KELAT
22 ISPARTA/ ŞAKİRKARAAĞAÇ - MEVLÜT KARATAŞ
23 ISPARTA/ ULUBORLU - GÜLER KÜÇÜKEROĞLU
24 ISPARTA/ YENİŞARBADEMLİ - MEVLÜT BAYSAL
25 KASTAMONU/ DADAY - NECMETTİN PİRCİ
26 KIRKLARELİ/ KOFÇAZ - LEVENT ŞENOL
27 MUŞ/ BULANIK - KASIM ÖZENÇ
28 MUŞ/ HASKÖY - CEMAL ORBAY
29 MUŞ/ KORKUT - MEHMET ALİ SÖYLEMEZ
30 MUŞ/ MALAZGİRT - MUSTAFA YILDIRIM
31 MUŞ/ VARTO - SERACEDDİN SOLHAN
32 SİİRT/ BAYKAN - ABDURRAHMAN DİLMAÇ
33 SİİRT/ ERUH - TAHİR KESKİN
34 SİİRT/ KURTALAN - KAMURAN SÖZUNCU
35 SİİRT/ PERVARİ - ALİ BATUR
36 SİİRT/ ŞİRVAN - ERTUNÇ ENSARİOĞLU
37 SİİRT/ TİLLO - ADİL ALKIN
38 SİNOP/ ERFELEK - FERHAT KÖKLÜ
39 SİNOP/ GERZE - MUSTAFA ÖZ
40 SİNOP/ TÜRKELİ - SATI GÜREL
41 SİVAS/ ULAŞ - TURAN İLBEY
42 ŞIRNAK/ BEYTÜŞŞEBAP - MAZLUM GÜLER
43 ŞIRNAK/ GÜÇLÜKONAK - NAZMİ YILMAZ
44 ŞIRNAK/ İDİL - BÜLENT ŞEKİRDEN
45 ŞIRNAK/ SİLOPİ - MEHMET KARAHANLI
46 ŞIRNAK/ ULUDERE - NAZMİ AKYÜREK
47 TUNCELİ/ ÇEMİŞGEZEK - HASAN HAYRİ KANDU
48 TUNCELİ/ HOZAT - TAYYAR ORHAN
49 TUNCELİ/ MAZGİRT - NİYAZİ KORKMAZ
50 TUNCELİ/ NAZIMİYE - CANER TURMUŞ
51 TUNCELİ/ OVACIK - KAMİL ARSLAN
52 TUNCELİ/ PERTEK - İRFAN SAĞLIYAN
53 TUNCELİ/ PÜLÜMÜR - ASIM KOÇOĞLU
54 ZONGULDAK/ KİLİMLİ - SERDAR YARALI
55 ZONGULDAK/ KOZLU - MUHAMMET ÖZDEMİR
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