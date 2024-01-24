MHP'de 55 belediye başkan adayının ismi daha belli oldu
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Yerel seçimler öncesi partiler adaylarını açıklıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Partinin 55. kuruluş yılı nedeniyle isimler 55'er şekilde duyuruluyor.

Bu kapsamda MHP, 2 büyükşehir ilçe ve 53 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere 55 adayın daha ismini ilan etti.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Hasan Onaran, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise Muhammet Kökten aday oldu.

İşte o isimler...

1 Büyükşehir ilçe: KAHRAMANMARAŞ/ ÇAĞLAYANCERİT - HASAN ONARAN

2 Büyükşehir ilçe: MUĞLA/ FETHİYE - MUHAMMET KÖKTEN

İlçeler

3 ÇORUM/MECİTÖZÜ - OKAN ARIK

4 ÇORUM/ORTAKÖY - RAMAZAN ÖNCÜL

5 ÇORUM/ OĞUZLAR - ALİ YARBAŞI

6 AĞRI/ ELEŞKİRT - FESİH KÖSEN

7 AĞRI/ PATNOS - BİLAL ŞİMŞEK

8 AĞRI/ TAŞLIÇAY - HÂKİM TAŞDEMİR

9 BİLECİK/ BOZÜYÜK - BAHADIR ÇETİN

10 BİLECİK/ GÖLPAZARI - İBRAHİM CEBECİ

11 BİLECİK/ İNHİSAR - ABDULLAH TÖRENCİ

12 BİLECİK/ OSMANELİ - ÖMER OYAR

13 BİLECİK/ PAZARYERİ - GÖKHAN DEĞİRMEN

14 BİLECİK/ SÖĞÜT - İSMET SEVER

15 BİLECİK/ YENİPAZAR - İLHAN ÖZDEN

16 HAKKÂRİ/ ÇUKURCA - NACİ SEVİNÇ

17 HAKKÂRİ/ DERECİK - ERKAN KAYA

18 HAKKÂRİ/ ŞEMDİNLİ - HALİM YILDIRIM

19 IĞDIR/ ARALIK - ÜMİT OK

20 IĞDIR/ KARAKOYUNLU - BAYRAM ALİ BALLI

21 IĞDIR/ TUZLUCA - SİNAN KELAT

22 ISPARTA/ ŞAKİRKARAAĞAÇ - MEVLÜT KARATAŞ

23 ISPARTA/ ULUBORLU - GÜLER KÜÇÜKEROĞLU

24 ISPARTA/ YENİŞARBADEMLİ - MEVLÜT BAYSAL

25 KASTAMONU/ DADAY - NECMETTİN PİRCİ

26 KIRKLARELİ/ KOFÇAZ - LEVENT ŞENOL

27 MUŞ/ BULANIK - KASIM ÖZENÇ

28 MUŞ/ HASKÖY - CEMAL ORBAY

29 MUŞ/ KORKUT - MEHMET ALİ SÖYLEMEZ

30 MUŞ/ MALAZGİRT - MUSTAFA YILDIRIM

31 MUŞ/ VARTO - SERACEDDİN SOLHAN

32 SİİRT/ BAYKAN - ABDURRAHMAN DİLMAÇ

33 SİİRT/ ERUH - TAHİR KESKİN

34 SİİRT/ KURTALAN - KAMURAN SÖZUNCU

35 SİİRT/ PERVARİ - ALİ BATUR

36 SİİRT/ ŞİRVAN - ERTUNÇ ENSARİOĞLU

37 SİİRT/ TİLLO - ADİL ALKIN

38 SİNOP/ ERFELEK - FERHAT KÖKLÜ

39 SİNOP/ GERZE - MUSTAFA ÖZ

40 SİNOP/ TÜRKELİ - SATI GÜREL

41 SİVAS/ ULAŞ - TURAN İLBEY

42 ŞIRNAK/ BEYTÜŞŞEBAP - MAZLUM GÜLER

43 ŞIRNAK/ GÜÇLÜKONAK - NAZMİ YILMAZ

44 ŞIRNAK/ İDİL - BÜLENT ŞEKİRDEN

45 ŞIRNAK/ SİLOPİ - MEHMET KARAHANLI

46 ŞIRNAK/ ULUDERE - NAZMİ AKYÜREK

47 TUNCELİ/ ÇEMİŞGEZEK - HASAN HAYRİ KANDU

48 TUNCELİ/ HOZAT - TAYYAR ORHAN

49 TUNCELİ/ MAZGİRT - NİYAZİ KORKMAZ

50 TUNCELİ/ NAZIMİYE - CANER TURMUŞ

51 TUNCELİ/ OVACIK - KAMİL ARSLAN

52 TUNCELİ/ PERTEK - İRFAN SAĞLIYAN

53 TUNCELİ/ PÜLÜMÜR - ASIM KOÇOĞLU

54 ZONGULDAK/ KİLİMLİ - SERDAR YARALI

55 ZONGULDAK/ KOZLU - MUHAMMET ÖZDEMİR