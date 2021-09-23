MHP'de 7 isim, partiden ihraç edildi

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tefrika ve fitne bağımlıları için, yasa ve tüzük kurallarının işletilmesinin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 7 ismin parti üyeliğiyle ilgili radikal bir karar aldı.

Konuyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan yazılı açıklama geldi.

Yalçın, MHP'nin sadece demokratik düzenin dinamikleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir siyasi parti değil, kültürel ve sosyal açıdan hayati işlev üstlenen dinamik bir dava ve ülkü mahfili olduğunu belirtti."

"DÖNEKLİK, VEFASIZLIK, DİSİPLİNSİZLİK..."

Lider, teşkilat ve dava partisi olan MHP'de geleneksel bir hiyerarşik yapı bulunduğunu ifade eden Yalçın, "Döneklik, vefasızlık, disiplinsizlik, ahlaksızlık, aylaklık, fitne ve tefrikaya meyyal olmak gibi kötü huylara malik kişiler partimizde ve teşkilatlarımızda asla barınamamışlardır." ifadesini kullandı.

PARTİ ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILAN İSİMLER

Yalçın, MHP Merkez Disiplin Kurulunca (MDK) Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarıldığını bildirdi.

"MHP ALEYHİNDE FAALİYET GÖSTERİYORLAR"

MHP'de liyakatsizlik ve gevşeklik göstererek ana gövdeden kopanların marjinalleşerek yok olduğunu savunan Yalçın, şöyle devam etti:

"MHP üyesi olup geçmişte partimizin saflarında görev alan ancak daha sonra liyakatsizlikleri sebebiyle teşkilatlarımızdan ayıklanan bazı isimler, son yıllarda hemen her kurultay öncesinde veya her seçim döneminde ortaya çıkarak camiamız içinde fitne ve tefrika üretmek için çaba sarf etmişlerdir. Bu gibiler, MHP'ye üyelikleri sürerken, gittikleri çıkar mahfillerinde, merdiven altı ve taşeron oluşumlarda hala MHP aleyhinde faaliyet göstermektedir.

"KURALLARIN İŞLETİLMESİ KAÇINILMAZ HALE GELDİ"

Kerameti davanın mehabetinde değil, kendilerinde gören ve egolarına yenik düşen söz konusu tefrika ve fitne bağımlıları için, partimizce yasa ve tüzük kurallarının işletilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. MHP Merkez Disiplin Kurulunca, anılan gerekçelerle Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren’in parti üyeliğinden çıkarılmalarına karar verilmiştir."