MHP'de yeni Başkanlık Divanı toplandı! A Takımı belli oldu

MHP'de yeni A Takımı belli oldu...
MHP’nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen yeni Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını yaptı.
Başkanlık Divanı toplandı
MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında 75'i asil 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu toplandı.
A Takımı belirlendi
17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni 'A Takımını' belirledi.
İşte isimler
Buna göre MHP'nin Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:
- Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
- Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
- Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
- Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aksu
- Medya, İletişim ve Dijital mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir
- Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
- Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yarımcısı İlyas Topsakal,
- Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
- Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul
- Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
- Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu
- Genel Sekreter İsmet Büyükataman
- Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı
- Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu.
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