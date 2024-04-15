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MHP'de yeni Başkanlık Divanı toplandı! A Takımı belli oldu

MHP'de yeni Başkanlık Divanı toplandı! A Takımı belli oldu Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu, ilk kez bir araya gedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.