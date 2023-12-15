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MHP'de aday adaylığı başvuruları bugün sona eriyor

MHP'de aday adaylığı başvuruları bugün sona eriyor Milliyetçi Hareket Partisi'nde yerel seçim için aday adaylığı başvuruları bugün sona eriyor. Müracaatlar partinin hukukçuları tarafından inceleniyor. Listeye son şeklini ise MHP Lideri Devlet Bahçeli verecek.