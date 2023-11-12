MHP'de adaylık başvuruları başlıyor: İlk müracaatlar yarın Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) belediye başkan adayları için başvuru süreci yarın başlıyor.

ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart 2024'teki seçimlere doğru gidiyor...

Partilerde ise seçimlere kısa bir süre kalmışken hummalı bir çalışma var.

MHP, bir yandan 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlık kapsamında "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla başlattığı bölgesel istişare toplantılarına devam ederken bir yandan da seçim takvimine ilişkin çalışma yürütüyor.

Başvurular yarın alınmaya başlanacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetiminin teşkilatlarına gönderdiği genelgeye göre belediye aday adaylığı başvuruları, 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanacak.

Son gün 15 Aralık

Adayların bizzat genel merkezden yapacağı başvurular için son tarih, 15 Aralık Cuma günü olarak belirlendi.

Belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için de il ve ilçe teşkilatına başvuru yapılabilecek.