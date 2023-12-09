Devlet Bahçeli tepki göstermişti: MHP'de Saffet Sancaklı'nın istifası istendi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın ittifak sözlerinden dolayı MHP'den istifasının istendiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan ittifak çıkışı gelmişti.

MHP’li Sancaklı, "Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." açıklamasını yapmıştı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi.

Devlet Bahçeli tepki gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Futbolculuk kariyerine atıf yaptı

Bahçeli bu açıklamaya, Saffet Sancaklı’nın futbolculuk kariyerine atıfta bulunarak yanıt verdi.

"Tercih kendisinindir"

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Sancaklı’ya tepki gösteren Bahçeli, “Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!” ifadesini kullandı.

MHP'de Sancaklı'nın istifası istendi

Bahçeli’nin Sancaklı’ya tepkisinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sancaklı’nın istifasının istendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Sancaklı açıklama yaptı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saffet Sancaklı ise söz konusu ifadeleri kullanmadığını söyledi.

"Algı operasyonu yapılıyor"

Sancaklı "Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim. Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim" dedi.

"MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracaktır"

"Dün olduğu gibi bugün de Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde olduğumu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim" diyen Sancaklı, şöyle devam etti: