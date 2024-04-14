MHP'de yeni MYK ilk kez toplanıyor

AA
Milliyetçi Hareket Partisi'nde kurultay sonrası süreç işliyor...
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını yarın yapacak.
MYK toplanacak
MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında 75'i asil 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu toplanacak.
A Takımı belli oluyor
17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni 'A Takımını' belirleyecek.
15 kişilik Başkanlık Divanı kamuoyuyla paylaşılacak.
Divanda, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer alıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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