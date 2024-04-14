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MHP'de yeni MYK ilk kez toplanıyor

MHP'de yeni MYK ilk kez toplanıyor MHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu, yarın ilk kez bir araya gelecek. MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek. Seçim sonuçları ile iç ve dış gelişmeler ele alınacak.