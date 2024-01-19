MHP'de yerel seçim hazırlıkları! 55 belediye başkan adayı açıklandı

Yerel seçime yönelik hazırlıklar devam ediyor.
Bu kapsamda partilerin adayları netleşiyor.
Milliyetçi Hareket Partisi, 55 adayın daha açıklandığını duyurdu.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 6. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir ilçe, 53 ilçe belediye başkan adayının ismine yer verildi.
İşte yeni adayların listesi...
ANTALYA / FİNİKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE - CENK ŞİMŞEK
İZMİR/ DİKİLİ / BÜYÜKŞEHİR İLÇE - SEMA AKINCI
ADIYAMAN / BESNİ İLÇE - MUSTAFA ALTIN
ADIYAMAN / ÇELİKHAN İLÇE - MEHMET BAHADDİN ULAŞ
ADIYAMAN / GERGER İLÇE - YASİN SARITEMUR
ADIYAMAN / SAMSAT İLÇE - RAMAZAN BERK
ADIYAMAN / SİNCİK İLÇE - ABDULLAH GÜNER
ADIYAMAN / TUT İLÇE - İBRAHİM HALİL KILAVUZ
AĞRI / DİYADİN İLÇE - MEHMET NURİ KAYA
AĞRI / DOĞUBEYAZIT İLÇE - FERDİ ERTAŞ
AĞRI / HAMUR İLÇE - CEMAL YAKUT
AĞRI / TUTAK İLÇE - SUAT ENGİN
AMASYA / GÖYNÜCEK İLÇE - KADİR FATİH ERDOĞAN
AMASYA/ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE - ÖMER FARUK DERTLİOĞLU
AMASYA/ HAMAMÖZÜ İLÇE - FATİH BAYRAKTAR
AMASYA/ MERZİFON İLÇE - BÜNYAMİN ARSLAN
AMASYA/ SULUOVA İLÇE - RIFAT UZUN
AMASYA/ TAŞOVA İLÇE - SİNAN YILMAZ
ARDAHAN/ DAMAL İLÇE - DOĞUKAN TURGUT
ARDAHAN/ ÇILDIR İLÇE - NAVRUZ GÜNDOĞDU
ARDAHAN/ GÖLE İLÇE - OKTAY ARSLAN
ARDAHAN/ POSOF İLÇE - NİHAT SAYDAN
EDİRNE/ENEZ İLÇE - AHMET DEMİRCİ
EDİRNE/ HAVSA İLÇE - HASAN ÖZEN
EDİRNE/ İPSALA İLÇE - AYBİKE ŞİMŞEK
EDİRNE/ KEŞAN İLÇE - SERDAR DUMAN
KIRIKKALE/ BAHŞILI İLÇE - HALİL İBRAHİM BİŞGİN
KIRIKKALE/ DELİCE İLÇE - AYTEKİN ARAÇ
KIRIKKALE/ ÇELEBİ İLÇE - NAFİ YAKUT
KIRIKKALE/ KESKİN İLÇE - MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
KIRIKKALE/ SULAKYURT İLÇE - İSMAİL BİLDİK
KIRIKKALE/ YAHŞİHAN İLÇE - OSMAN TÜRKYILMAZ
KİLİS/ ELBEYLİ İLÇE - ADİL ÖZKAN
KİLİS/ MUSABEYLİ İLÇE - MEHMET ÖLMEZ
KİLİS/ POLATELİ İLÇE - DURAN KURŞUNOĞLU
NEVŞEHİR/ ACIGÖL İLÇE - MEHMET EROĞLU
NEVŞEHİR/ AVANOS İLÇE - MUSTAFA KENAN SARITAŞ
NEVŞEHİR/ DERİNKUYU İLÇE - YUSUF GEMİCİ
NEVŞEHİR/ GÜLŞEHİR İLÇE - ERKAN ÇİFTÇİ
NEVŞEHİR/ KOZAKLI İLÇE - CELALETTİN GÜVEN
NEVŞEHİR/ ÜRGÜP İLÇE - MUSTAFA ÖZ
RİZE/ ÇAYELİ İLÇE - İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
RİZE/ İKİZDERE İLÇE - HAKAN KARAGÖZ
RİZE/ İYİDERE İLÇE - OSMAN METE
TOKAT/ ALMUS İLÇE - BEKİR ÖZER
TOKAT/ ARTOVA İLÇE - NAZİF ÇUHACI
TOKAT/ BAŞÇİFTLİK İLÇE - GÜRSEL BAYRAM
TOKAT/ ERBAA İLÇE - ERTUĞRUL KARAGÖL
TOKAT/ NİKSAR İLÇE - AZMİ YILDIRIM
TOKAT/ PAZAR İLÇE - ŞERAFETTİN PERVANLAR
TOKAT/ REŞADİYE İLÇE - ERGÜL ÜNAL
TOKAT/ SULUSARAY İLÇE - DAVUT KILIÇ
TOKAT/ TURHAL İLÇE - ORHAN YAYLI
TOKAT/ YEŞİLYURT İLÇE - MUHSİN YILMAZ
TOKAT/ ZİLE İLÇE - ALİ ÖZGAN
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