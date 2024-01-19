MHP'de yerel seçim hazırlıkları! 55 belediye başkan adayı açıklandı
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Yerel seçime yönelik hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda partilerin adayları netleşiyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, 55 adayın daha açıklandığını duyurdu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 6. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir ilçe, 53 ilçe belediye başkan adayının ismine yer verildi.

İşte yeni adayların listesi...

ANTALYA / FİNİKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE - CENK ŞİMŞEK

İZMİR/ DİKİLİ / BÜYÜKŞEHİR İLÇE - SEMA AKINCI

ADIYAMAN / BESNİ İLÇE - MUSTAFA ALTIN

ADIYAMAN / ÇELİKHAN İLÇE - MEHMET BAHADDİN ULAŞ

ADIYAMAN / GERGER İLÇE - YASİN SARITEMUR

ADIYAMAN / SAMSAT İLÇE - RAMAZAN BERK

ADIYAMAN / SİNCİK İLÇE - ABDULLAH GÜNER

ADIYAMAN / TUT İLÇE - İBRAHİM HALİL KILAVUZ

AĞRI / DİYADİN İLÇE - MEHMET NURİ KAYA

AĞRI / DOĞUBEYAZIT İLÇE - FERDİ ERTAŞ

AĞRI / HAMUR İLÇE - CEMAL YAKUT

AĞRI / TUTAK İLÇE - SUAT ENGİN

AMASYA / GÖYNÜCEK İLÇE - KADİR FATİH ERDOĞAN

AMASYA/ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE - ÖMER FARUK DERTLİOĞLU

AMASYA/ HAMAMÖZÜ İLÇE - FATİH BAYRAKTAR

AMASYA/ MERZİFON İLÇE - BÜNYAMİN ARSLAN

AMASYA/ SULUOVA İLÇE - RIFAT UZUN

AMASYA/ TAŞOVA İLÇE - SİNAN YILMAZ

ARDAHAN/ DAMAL İLÇE - DOĞUKAN TURGUT

ARDAHAN/ ÇILDIR İLÇE - NAVRUZ GÜNDOĞDU

ARDAHAN/ GÖLE İLÇE - OKTAY ARSLAN

ARDAHAN/ POSOF İLÇE - NİHAT SAYDAN

EDİRNE/ENEZ İLÇE - AHMET DEMİRCİ

EDİRNE/ HAVSA İLÇE - HASAN ÖZEN

EDİRNE/ İPSALA İLÇE - AYBİKE ŞİMŞEK

EDİRNE/ KEŞAN İLÇE - SERDAR DUMAN

KIRIKKALE/ BAHŞILI İLÇE - HALİL İBRAHİM BİŞGİN

KIRIKKALE/ DELİCE İLÇE - AYTEKİN ARAÇ

KIRIKKALE/ ÇELEBİ İLÇE - NAFİ YAKUT

KIRIKKALE/ KESKİN İLÇE - MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU

KIRIKKALE/ SULAKYURT İLÇE - İSMAİL BİLDİK

KIRIKKALE/ YAHŞİHAN İLÇE - OSMAN TÜRKYILMAZ

KİLİS/ ELBEYLİ İLÇE - ADİL ÖZKAN

KİLİS/ MUSABEYLİ İLÇE - MEHMET ÖLMEZ

KİLİS/ POLATELİ İLÇE - DURAN KURŞUNOĞLU

NEVŞEHİR/ ACIGÖL İLÇE - MEHMET EROĞLU

NEVŞEHİR/ AVANOS İLÇE - MUSTAFA KENAN SARITAŞ

NEVŞEHİR/ DERİNKUYU İLÇE - YUSUF GEMİCİ

NEVŞEHİR/ GÜLŞEHİR İLÇE - ERKAN ÇİFTÇİ

NEVŞEHİR/ KOZAKLI İLÇE - CELALETTİN GÜVEN

NEVŞEHİR/ ÜRGÜP İLÇE - MUSTAFA ÖZ

RİZE/ ÇAYELİ İLÇE - İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ

RİZE/ İKİZDERE İLÇE - HAKAN KARAGÖZ

RİZE/ İYİDERE İLÇE - OSMAN METE

TOKAT/ ALMUS İLÇE - BEKİR ÖZER

TOKAT/ ARTOVA İLÇE - NAZİF ÇUHACI

TOKAT/ BAŞÇİFTLİK İLÇE - GÜRSEL BAYRAM

TOKAT/ ERBAA İLÇE - ERTUĞRUL KARAGÖL

TOKAT/ NİKSAR İLÇE - AZMİ YILDIRIM

TOKAT/ PAZAR İLÇE - ŞERAFETTİN PERVANLAR

TOKAT/ REŞADİYE İLÇE - ERGÜL ÜNAL

TOKAT/ SULUSARAY İLÇE - DAVUT KILIÇ

TOKAT/ TURHAL İLÇE - ORHAN YAYLI

TOKAT/ YEŞİLYURT İLÇE - MUHSİN YILMAZ

TOKAT/ ZİLE İLÇE - ALİ ÖZGAN