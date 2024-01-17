MHP'de yerel seçim hazırlıkları! 55 ilin adayı daha açıklandı
İHA

Türkiye'de en önemli gündem maddesi yerel seçimler...

Sahada çalışmalar devam ederken siyasi partiler de adaylarını belirliyor.

Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), il ve ilçe adaylarını ilan ediyor.

55 isim paylaşıldı

Son olarak parti cephesinde bir yeni hareketlilik daha yaşandı. Yeni il ve ilçe başkan adayları açıklandı.

Partinin 55. kuruluş yılı nedeniyle açıklanan 55 isimden 53'ü ilçe adayı, 2'si ise il adayı oldu.

Yapılan açıklamada belediye başkan adayları şöyle oluştu:

1 KİLİS İL HASAN KARA

2 UŞAK İL SEZER ATEŞ

3 DENİZLİ/ SERİNHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE CEMAL KOBAŞ

4 HATAY/ DÖRTYOL BÜYÜKŞEHİR İLÇE ÖMER OĞUZ UÇAR

5 HATAY/ERZİN BÜYÜKŞEHİR İLÇE ERHAN AKI

6 AFYONKARAHİSAR/ HOCALAR İLÇE HÜSEYİN ONUR TURAN

7 AFYONKARAHİSAR/ İSCEHİSAR İLÇE NECATİ GÜNSEL

8 AFYONKARAHİSAR/ ŞUHUT İLÇE MUHİTTİN ÖZAŞKIN

9 BOLU/ DÖRTDİVAN İLÇE KADİR ALTUNDAĞ

10 BOLU/ GEREDE İLÇE MUSTAFA ÇİÇEK

11 BOLU/ GÖYNÜK İLÇE METİN ÖLMEZ

12 BOLU/ KIBRISÇIK İLÇE ERSİN OKTAY OLKAN

13 BOLU/ MENGEN İLÇE GÜLTEKİN UYSAL

14 BOLU/ MUDURNU İLÇE NECDET TÜRKER

15 BOLU/ SEBEN İLÇE MURAT ÖZKAN

16 BOLU/ YENİÇAĞA İLÇE ERSİN BAŞ

17 BURDUR/ AĞLASUN İLÇE HASAN DÜDEN

18 BURDUR/ ALTINYAYLA İLÇE SELEN KINALI

19 BURDUR/ BUCAK İLÇE YUSUF ERDOĞDU

20 BURDUR/ ÇAVDIR İLÇE SÜLEYMAN KAYACAN

21 BURDUR/ ÇELTİKÇİ İLÇE RAMAZAN EZİN

22 BURDUR/ GÖLHİSAR İLÇE RAMAZAN CANURAL

23 BURDUR/ KEMER İLÇE MEHMET ALTINKAYNAK

24 BURDUR/ TEFENNİ İLÇE ÜMİT ALAGÖZ

25 BURDUR/ YEŞİLOVA İLÇE YUSUF YILDIRIM

26 ÇANKIRI/ ILGAZ İLÇE AYŞENUR BULAMAÇCI

27 ELAZIĞ/ AĞIN İLÇE ALİ USLU

28 ELAZIĞ/ KEBAN İLÇE YÜCEL DOĞAN

29 ELAZIĞ/ SİVRİCE İLÇE TURGAY GÜNDOĞAN

30 KARAMAN/ AYRANCI İLÇE YÜKSEL BÜYÜKKARCI

31 KARAMAN/ BAŞYAYLA İLÇE GÜRANİ BULUT

32 KARAMAN/ ERMENEK İLÇE SOYDAN EVCİ

33 KARAMAN/ KÂZIMKARABEKİR İLÇE NURULLAH NECAT GÜVEN

34 KARAMAN/ SARIVELİLER İLÇE MEHMET İLGÜN

35 KARS/ AKYAKA İLÇE HALİL KEREM AYDIN

36 KARS/ ARPAÇAY İLÇE ERDAL MERT

37 KARS/ DİGOR İLÇE YENER KAYA

38 KARS/ KAĞIZMAN İLÇE EMRULLAH KOMAN

39 KARS/ SARIKAMIŞ İLÇE SERDAR KILIÇ

40 KARS/ SELİM İLÇE ALİ ELMA

41 KARS/ SUSUZ İLÇE ORHAN ŞARKİR

42 KASTAMONU/ ABANA İLÇE HASAN ÖZLÜ

43 KASTAMONU/ AĞLI İLÇE ŞAHİN ÇOLAK

44 KASTAMONU/ KÜRE İLÇE MUSTAFA CANBAZ

45 KASTAMONU/ PINARBAŞI İLÇE LÜTFÜ İPEK

46 KIRŞEHİR/ AKÇAKENT İLÇE MUSA ŞAHİN

47 KIRŞEHİR/ AKPINAR İLÇE ERDAL URCAN

48 KIRŞEHİR/ BOZTEPE İLÇE MUSA CEYLAN

49 KIRŞEHİR/ ÇİÇEKDAĞI İLÇE AHMET HİKMET ERDOĞAN

50 KIRŞEHİR/ MUCUR İLÇE FATİH YILDIRIM

51 KÜTAHYA/ ALTINTAŞ İLÇE HİKMET TUNÇ

52 KÜTAHYA/ ASLANAPA İLÇE GÖKHAN GÜREL

53 KÜTAHYA/ ÇAVDARHİSAR İLÇE HALİL İBRAHİM TOPBAŞ

54 KÜTAHYA/ DOMANİÇ İLÇE SAHVET ERTÜRK

55 KÜTAHYA/ DUMLUPINAR İLÇE YAVUZ KARAAYVAZ

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)