MHP'den 2024 yerel seçimler için 55 yeni aday: İşte o isimler...

Siyaset arenasında seçim çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda partiler, yeni adaylarını açıklıyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de yeni 55 belediye başkan adayının daha belirlendiğini belirtti.
Bu çerçevede 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe, 46 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın ismi daha açıklandı.
İşte o isimler...
- Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Belediye Başkanı Adayı Ahmet Keleş,
- Bilecik’in Söğüt ilçesi Belediye Başkan Adayı Ferhat Durgun,
- Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Belediye Başkan Adayı Ferhat Durgut,
- Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir,
- Yozgat’ın Çandır ilçesi Belediye Başkan Adayı Ertan Eroğlu,
- Yozgat’ın Çayıralan ilçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaygısız,
- Yozgat’ın Kadışehri ilçesi Belediye Başkan Adayı Hasan Sedat Aksu,
- Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Belediye Başkan Adayı Alparslan Erbek,
- Yozgat’ın Yenifakılı ilçesi Belediye Başkan Adayı Musa Sarıaslan,
- Düzce’nin Yığılca Belediye Başkan Adayı Muhterem Baltacı,
- Düzce’nin Boğaziçi beldesi Belediye Başkan Adayı Metin Albayrak,
- Edirne’nin Esetçe beldesi Belediye Başkan Adayı Turgay Şimşek,
- Edirne’nin Yenikarpuzlu beldesi Belediye Başkan Adayı Fahri Aldanmaz,
- Edirne’nin Beğendik beldesi Belediye Başkan Adayı Taner Karlıdağ,
- Edirne’nin Yenimuhacir beldesi Belediye Başkan Adayı Vahit Güney,
- Edirne’nin Küplü beldesi Belediye Başkan Adayı Ufuk Korkut,
- Edirne’nin Subaşı beldesi Belediye Başkan Adayı Veli Görme,
- Edirne’nin Kırcasalih beldesi Belediye Başkan Adayı Kürşat Kastamoni,
- Elazığ’ın Akçakiraz beldesi Belediye Başkan Adayı Halil Bingöl,
- Elazığ’ın Bükardı beldesi Belediye Başkan Adayı Burak Kaya,
- Elazığ’ın Erimli beldesi Belediye Başkan Adayı Mahmut Demirel,
- Elazığ’ın Üçocak Beldesi Belediye Başkan Adayı Mehmet Olğun,
- Elazığ’ın Sarıcan beldesi Belediye Başkan Adayı Alperen Dilenç,
- Elazığ’ın Mollakendi beldesi Belediye Başkan Adayı Onur Yücedal,
- Elazığ’ın Yazıkonak beldesi Belediye Başkan Adayı Murathan Koktaş,
- Elazığ’ın Yurtbaşı beldesi Belediye Başkan Adayı Hakim Sevinç,
- Elazığ’ın Beyhan beldesi Belediye Başkan Adayı Yusuf Diribaş,
- Erzincan’ın Çağlayan beldesi Belediye Başkan Adayı Resul Kılıç,
- Erzincan’ın Mollaköy beldesi Belediye Başkan Adayı Aykut Artuç,
- Erzincan’ın Çadırkaya beldesi Belediye Başkan Adayı Sait Durgun,
- Erzincan’ın Kargın beldesi Belediye Başkan Adayı Bünyami Adil Erden,
- Erzincan’ın Mercan beldesi Belediye Başkan Adayı Bayram Bilici,
- Erzincan’ın Altınbaşak beldesi Belediye Başkan Adayı İbrahim Taha Çetinkaya,
- Giresun’un Aydındere beldesi Belediye Başkan Adayı Erol Çelik,
- Giresun’un Kovanlık beldesi Belediye Başkan Adayı İslam Pekdemir,
- Giresun’un Yavuzkemal beldesi Belediye Başkan Adayı Kazım Önal,
- Giresun’un Ören beldesi Belediye Başkan Adayı Bekir Yetim Ahmetoğlu,
- Giresun’un Çavuşlu beldesi Belediye Başkan Adayı Selim Hamzaoğlu,
- Giresun’un Duroğlu beldesi Belediye Başkan Adayı Halil Çetin,
- Iğdır’ın Halfeli beldesi Belediye Başkan Adayı Alaeddin Okan,
- Iğdır’ın Hoşhaber beldesi Belediye Başkan Adayı Sefa Yurtseven,
- Iğdır’ın Melekli beldesi Belediye Başkan Adayı Mücahit Tanık,
- Karabük’ün Yortan beldesi Belediye Başkanı Adayı Ali Işık,
- Karaman’ın Güneyyurt beldesi Belediye Başkan Adayı Ahmet Arı,
- Karaman’ın Kazancı beldesi Belediye Başkan Adayı Osman Acar,
- Karaman’ın Akçaşehir beldesi Belediye Başkan Adayı Turgay Ekin,
- Karaman’ın Göktepe beldesi Belediye Başkan Adayı Hasan Turgut,
- Kırşehir’in Köseli beldesi Belediye Başkan Adayı Bekir Yılmaz,
- Kırşehir’in Özbağ beldesi Belediye Başkan Adayı Rasim Arazay,
- Kırşehir’in Kurancalı beldesi Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tekeli,
- Kırıkkale’nin Çerikli beldesi Belediye Başkan Adayı Erkan Çağlaroldu.
Bir kez daha aday olan mevcut başkanlar
MHP, bazı bölgelerde de mevcut belediye başkanlarını tekrar aday gösterdi. O isimler ise şöyle:
"Giresun’un Üçtepe beldesinde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı, Gümüşhane’nin Yeşilbük beldesinde Belediye Başkanı Sezai Doğan, Gümüşhane’nin Özkürtün beldesinde Belediye Başkanı Yakup Turgut, Kırıkkale’nin Hacılar beldesinde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu."Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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