MHP'den açıklama: AYM yeniden yapılandırılmalı

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın ‘Işıklar yanıyor’ paylaşımına MHP’den "AYM yeniden masaya yatırılmalıdır" yanıtı geldi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım’ın sosyal medyadaki ‘Işıklar yanıyor’ paylaşımının başlattığı tartışma sürüyor.

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'den söz konusu tartışmaya ilişkin açıklama geldi.

"HODRİ MEYDAN"

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bülbül, "Bu cesaretin kaynağının hukuk olmadığı mutlaktır. Sinsi mesajlarla Türkiye’yi tehdit edenlere her zaman her yerde ‘Hodri meydan’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

"AYM YENİDEN YAPILANDIRILMALI"

Bülbül'ün açıklamasını takiben MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi’nin kendi kurumsal kimliğini kullanan ve bu kurumun üyeliğini yapan bir şahsın “adice” bir paylaşımla neyi ima ettiği malumdur! Yaşanan bu olay Anayasa Mahkemesi’nin tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasının ne derecede önemli olduğunu ortaya koyuyor. Anayasa Mahkemesi’nin bu ve benzeri tartışmaların dışına çıkarılması zaruridir. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın 30 Eylül 2020 tarihinde yapmış oldukları açıklamaları, ne derecede haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir."