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Haber Merkezi

Türk siyaseti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışını konuşuyor.

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında beklenmedik bir çıkış yaptı ve Öcalan'ın gelip Meclis'te konuşması gerektiğini ve PKK'nın lağvedildiğini haykırması çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili DEM Parti'den aynı minvalde ılımlı bir açıklama yapıldı.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Bahçeli'nin açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

UMUT HAKKINI AÇIKLADI

Yıldız, umut hakkını anlatırken 22 Ekim'in bir milat olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Modern Ceza Hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir.

Bu kavramlardan biri de “Umut Hakkı” ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır.



Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır.

"22 EKİM TÜRK SİYASETİNDE BİR MİLATTIR"