MHP'den CHP kararı: Kapıları kapattı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrı, meyvelerini verdi.

Türkiye'de "terörsüz yeni bir dönem başladı.

İmralı'dan gelen "silah bırakın" çağrısı sonrası başlayan bu yeni dönemde ise MHP'den bir karar geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik bir televizyon programında yaptığı değerlendirmelere sosyal medyadan tepki gösterdi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Fırat'ın yorumlarının kabul edilemez olduğunu belirten Özdemir, "CHP'nin demokratikleşme bahsinde bağımsız kürdistanın kurulmasını isteyip istemediğini cevaplandırılmadır." ifadesini kullandı.

"İÇİ BOŞ VE TUTARSIZ KAVRAMLAR"

Fırat'ın bu soruya tutarlı bir yanıt vermediğini belirten Özdemir, "CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir." dedi.

CHP'YE KAPILAR KAPANDI

Terörsüz Türkiye hedefinde MHP ve Cumhur İttifakı'nın duruşunun gayet açık ve net olduğunun da altını çizen Özdemir, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.