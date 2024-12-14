MHP'den CHP'ye yanıt: Görüşmeyi saptırıyorlar

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MHP ile CHP heyetleri arasındaki kayyım görüşmesinin ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın kameralar önünde yaptıkları açıklamalar gündemde yer almaya devam ediyor.

CHP’nin “Erdoğan’ın önünü açmak için kurulacak bir Anayasa masasında yokuz” açıklamasını değerlendiren MHP kaynakları, görüşmede ne sayın Cumhurbaşkanı'nın, ne de Cumhurbaşkanlığı seçiminin konu edilmediğine dikkat çekti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME GELMEDİ

CHP’nin görüşmede anayasa değişikliğinin gündeme gelmediğini söylemesini de eleştiren MHP’li kaynaklar, kayyum konusunun anayasa değişikliği ile birlikte Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Seçim Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanunu ile Siyasi Etik Kanununda yapılacak değişikliklerle bir bütün halinde ele alınması gerektiğini ifade etti.

MHP kaynakları, görüşmede kayyum meselesinde temel görevin ise siyasi partilerde olduğunu vurguladı.

MHP’nin görüşmede siyasi partilerin seçimlere girecek adaylarını belirlerken gerekli özeni göstermesi gerektiğini vurgularken terör örgütlerinin sızmalarını engellemek için üst düzey hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin de altının çizdiği öğrenildi.

MİT'TEN İSTİHBARAT TALEBİ HATIRLATILDI

Görüşmede, MHP tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 20 Kasım 2024 tarihinde MİT Başkanı ile yaptığı görüşmede MİT’ten istihbarat talebinin hatırlatıldığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özel 20 Kasım’da MİT’ten PKK ve FETÖ’nün CHP’ye sızmalarına karşı istihbarat desteği istemişti.

Heyetler arasındaki görüşmede MHP tarafından CHP’ye Özgür Özel’in MİT’ten talebi de hatırlatılarak aday belirleme sürecinde hassasiyet göstermeleri gerektiği hatırlatıldı.