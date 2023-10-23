MHP'den Ferdi Tayfur şarkılı Gazze videosu: Samimi Müslümanlar feryad ediyor... Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un 'Acılar' isimli şarkısının yer aldığı Gazze videosu paylaştı.

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ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'de başlayan olayların ardından Gazze'de orantısız güçlerini sürdürüyor...

Kadın ve çocuk gözetmeksizin hava saldırılarını gece gündüz sürdüren İsrail, hastane ve okulları bombardımana tuttu.

Saldırılarda 5 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Bölgede akaryakıt ve gıdayla kısıtlı şekilde yaşam mücadelesi veren Gazzeliler için zor anlar sürüyor.

Tüm dünyanın tepki göstererek yakından takip ettiği savaşta Türkiye, arabulucuk görevini sürdürürken insani yardım çalışmalarını da sürdürüyor.

24 saatlik ateşkes süresi verdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2 gün önce bir paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:

Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır.

Ferdi Tayfur'un 'Acılar' şarkısı paylaşıldı

Verilen süre dolarken MHP'nin resmi hesabından dikkat çeken bir Gazze videosu yayınlandı.

MHP, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un 'Acılar' isimli şarkısının yer aldığı Gazze videosu paylaştı.

Videoda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sözlerine yer verildi.

"Samimi Müslümanlar feryad ediyor"

Ferdi Tayfur'un 'Acılar' isimli şarkısına yer verilen videoda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki şu sözleri aktarıldı: