MHP'den Güneysu jesti: Erdoğan'ın baba ocağında aday göstermeyecekler MHP Genel Başkanı Bahçeli, Güneysu için belediye başkan aday adaylığı başvurularının kabul edilmemesini istedi.

AA & Ensonhaber

31 Mart 2024'te yapılması kararlaştırılan yerel seçimler için geri sayım devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın paydaşları AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak aday çıkaracak.

Seçimler yaklaşırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a jest yaptı.

Erdoğan'ın baba ocağında aday göstermeyecekler

Bahçeli, Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermemeye karar verdi.

MHP'de 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.

Bahçeli'nin verdiği talimat

Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Güneysu ilçesi için yapılan müracaatların alınmaması talimatını verdi.

Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.

Güneysu 2019 belediye seçim sonuçları

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, Rize'nin Güneysu ilçesinde kurulan sandıktan AK Parti birinci çıktı.

AK Parti yüzde 84,3 oy oranına ulaşırken, en yakın rakibi İyi Parti yüzde 12,5'te kaldı.

Söz konusu ilçedeki belediye meclisi seçiminde ise AK Parti yüzde 66,7'lik oyun sahibi olurken, MHP için bu oran yüzde 14,4 olarak gerçekleşti.