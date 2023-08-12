MHP'den İyi Parti'ye tepki: Aslını inkar çıkmazının bir başka yüzü MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yerel seçimlerde iş birliği çağrısına İyi Parti'den gelen cevaplara ilişkin, "Bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkar çıkmazının bir başka yüzünü ele verdi" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üçüncü kez 'Yuvaya dönün' çağrısında bulundu.

İyi Parti ise yapılan bu çağrıya kapılarını kapattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Aslını inkar çıkmazının bir başka yüzü"

Sosyal medya hesabından İyi Parti'den gelen yanıtlara tepki gösteren Semih Yalçın, "Yetkili yetkisiz devşirilmiş birkaç kişinin verdiği tutarsız ve kaçamak cevaplar, bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkar çıkmazının bir başka yüzünü ele verdi." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin samimi ve yürekten çağrısına İP cephesinden yetkili yetkisiz devşirilmiş birkaç kişinin verdiği tutarsız ve kaçamak cevaplar, bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkar çıkmazının bir başka yüzünü ele verdi.



Kendini köksüzlüğe mahkum etmiş ve siyasi ikbalini CHP’ye kuyruk olmakta aramış, sonra da Türklük ve devlet düşmanı HDP ile kader arkadaşlığına, hatta yoldaşlığa soyunmuş bir partinin sözcüleri tarafından MHP’ye ve millete milliyetçilik taslanmasıysa bir başka garabet… İP, bugüne kadar birçok hatalı siyasi manevra yaptı ve millet nezdinde zaten zayıf olan inandırıcılığını büsbütün yitirdi. Bunlardan biri, altılı masaya efelenip tıpış tıpış yeniden aralarına dönmesi oldu. Bu, utanç verici bir ricat tablosuydu.



İP’in bir diğer yanlış siyasi manevrası, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması için çaba göstermesi oldu. Ayrıca zillet ittifakında kalarak başta HDP olmak üzere bütün şer cephesinin Meclis aritmetiği bakımından önünü açan bir iş birliği ve ihanet adımında ısrar etmesiydi.

"Kalibresi çok düşük bir siyasi üslupla reddederek en büyük yanlışa düştü"

İP taifesi şimdi de Genel Başkanımızın “memleket hayrına” yaptığı “Bizim mahalleye gelin. Yurt edindiğiniz politik semt, tekin değil. Terörist ve hain kaynıyor. Güvenilir komşular edinin. Güvenli limana demirleyin.” kabilinden çağrısını peşinen ve kalibresi çok düşük bir siyasi üslupla reddederek en büyük yanlışa düştü.



Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, söz konusu davetiyle İP’e aslında ayna tuttu. Bu aynaya sırtını dönen sadece kendini inkâr etmekle kalmaz; aynı zamanda kurumsal kimlik oluşturma, kuyruk ve yancı olmaktan kurtulup duruşuna çekidüzen verme çabalarını sekteye uğratır. Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet; faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır.

"İP’in şimdi de MHP kopyacılığına, MHP taklitçiliğine soyunduğunun göstergesi"