MHP'den, Lütfü Türkkan'a tepki: İstifa edip, ihraç edilmeli

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ağza alınmayacak hakareti ile ilgili açıklama yaptı.

MHP'nin 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu Programı' kapsamında dün Van'a gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve beraberindeki MYK üyeleri, bugün kentte muhtarlar ile bir araya geldi.

Muhtarların sorunlarını dinleyen Erkan Akçay, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akçay, buradaki konuşmasında İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehit yakınına hakaret içeren sözlerine tepki gösterdi.

"BU İLK DEĞİL..."

Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür ve hakaretinin ilk olmadığını söyleyen Akçay, şöyle devam etti:

"Bundan evvel yine bir şehit babasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki misafir locasında hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Demek ki, Lütfü Türkkan'ın karakteri haline gelmiş. Bu şehit yakınlarına yapılan küfür ve hakareti şiddetle lanetliyorum.

"İTSİFA EDİP, İHRAÇ EDİLMELİ"

Derhal istifa etmeli ve partisinden ihraç edilmelidir. Ancak üzülerek görüyoruz ki, şehitlerimiz söz konusu olunca hiçbir ses ve tepki vermediklerini de üzülerek görüyoruz. Şehitlerimize hiç kimse laf söyleyemez.





"ŞEHİT YAKINLARIMIZ MİLLETİMİZE EMANETTİR"

Şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız milletimize emanet değerlerdir. Şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız da milletimizin vicdanına ve namusuna emanettir. O nedenle tekrar tekrar lanetliyoruz. Bütün o sözler, ayaklarımızın altındadır ve kendisine iade edilmiştir."

Akçay ve beraberindekiler daha sonra ise Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman'ı ziyaret etti.