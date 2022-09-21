MHP’li Akçay’dan 6’lı masaya sert sözler

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa’da düzenlenen bir basın toplantısında 6’lı masaya sert sözlerle yüklenerek, "Türk seçmeni yuvarlak ve gevşeklere itibar etmez" dedi.

MHP Manisa İl Başkanlığı, Manisa’daki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yapılan kahvaltının ardından açılış konuşmasını yapan MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, 2023 seçimlerine hazır olduklarını söyledi.

"Krizlerin olduğu sisteme geri dönmek istiyorlar"

2023 seçimlerine doğru ilerlendiğini hatırlatan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "2023 seçimlerine doğru takvimin ilerlediği günlerde geçtiğimiz 2 yıl önce bir ‘6’lı masa’ kuruldu. Çeşitli isimlerle ifade ediliyor. Defalarca bir araya geldiler saatlerce konuştular. Ben bu masaya ‘Laklak masası’ diyorum. Toplanıp 5 saat konuşuyorlar, muhtemelen bu 5 saatin 4 saatini de Davutoğlu konuşuyordur. Ortada hiçbir politika yok. Ortaklaştıkları proje, program yok. Bir ara ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ dediler altını dolduramadılar. Zaten yeni yönetim sistemiyle parlamentomuz daha güçlü hale geldi. Eski sisteme o hükümet krizlerinin, darbelerin, vesayetlerin, cumhurbaşkanı seçimleri krizlerine geri dönmek istiyorlar. O yüzden siyasi gericilik yapıyorlar." dedi.

"Türkiye’yi bölüp parçalayacak ne kadar karar varsa bunlar kabul edecekler"

6’lı ittifakın Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin Türkiye için aldığı kararlara uyma taahhüdünü hatırlatan Akçay, "Şubat ayında bir bildiri yayınladılar o bildiride Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin Türkiye için aldığı bütün kararlara uymaya taahhüt ettiler. Korkunç bir şey. Türkiye’yi bölüp parçalayacak, teröristleri azdıracak ne kadar karar varsa bunlar kabul edecekler. Bunu taahhüt ediyorlar. Yaptıkları, yapacakları şimdiden belli." diye konuştu.

"Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin"

Akçay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar bir oturma düzenini bile tartıştılar. Sonra yuvarlak masada karar kıldılar. 6’lı masanın diğer bir adı da ‘yuvarlak masa’. Türk seçmeni yuvarlak ve gevşeklere itibar etmez. Bunların en belirgin özellikleri bu. Yuvarlak bir ittifak gevşek bir ittifak. Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin."

"3 ayda 5 ayda yıpranacak adayı niye çıkarırsınız"

Muhalefetin henüz bir aday belirleyemediğine değinen Akçay, "Daha bir aday belirleyemiyorlar. Birbirlerine çelme takma adına yarışıyorlar. Eninde sonunda ya Avrupa ya Amerika bir aday verecek. Hatay Belediye Başkanı'nın da ifade ettiği gibi. Uluslararası odaklar bir aday belirleyecek, çünkü kendileri bir aday belirleyemeyeceklerine göre. Bundan bir yıl evvel aday belirlememe gerekçelerine de ‘Şimdiden aday belirlersek yıpranır’ diyorlardı. Böyle de komik durumdalar. İyi de 3 ayda 5 ayda yıpranacak adayı niye çıkarırsınız. Bu da tuhaf bir durum. Kendilerine özgüveni olmayan, başkalarından sokma akılla hareket eden bir yapı. Aziz Türk milleti de hiçbir zaman bunlara itibar etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"Bu tekelci firmaların adeta güdümüne girmiş durumda oldukları ortaya çıkıyor"



Haziran ayında çıkan elektronik ticaret kanuna CHP’nin Anayasa Mahkemesine dilekçe vererek itiraz ettiğini söyleyen Akçay, "Haziran ayında elektronik ticarete ilişkin bir kanun çıkardık. Ne olduysa oldu, bu 6’lı gevşek ittifakın Meclis'te yer alan partileri başlarına taş mı düştü ne oldu elektronik ticaret kanununa olumlu oy verdiler. Hatta Anayasa’ya da uygun dedi CHP sözcüleri. Cumhurbaşkanı tarafından yayınlandıktan sonra geçen hafta duyduk ki CHP, Anayasa Mahkemesi'ne iptali için itiraz ediyor. Üstelik 3 tane dilekçe veriyor. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edeceği bir kanuna Anayasa Mahkemesi önünde bir toplantı yapar. Yaygara yapar, ortalığı toza dumana katmaya çalışır. Daha sonra araştırdık ki maalesef bu uluslararası tekel durumunda olan bazı firmaların yaptıkları kulis nedeniyle, hatta İyi Parti’yi de ikna etmek suretiyle birtakım girişimlerde bulundukları öğrendik. Bu tekelci firmaların adeta güdümüne girmiş durumda oldukları ortaya çıkıyor." dedi.