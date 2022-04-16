Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
594.909
0.57%
BTXN Coin
31.37
1.42%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    MHP'li Baki Ersoy partisinden istifa etti

    “Zamlar milletin belini büküyor” açıklamasının ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
    • 16.04.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 15:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MHP'li Baki Ersoy partisinden istifa etti

    TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştiren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek” demişti.

    Bu sözler üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Baki Ersoy, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

    İstifa etti

    Disiplinden henüz karar gelmeden Ersoy’dan istifa geldi.

    MHP’li Ersoy, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

    Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    MHP li Baki Ersoy partisinden istifa etti #1

    “Bahçeli Bey’e ve davama bağlı ve sadık kalacağım”

    “Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum.”


    İlginizi Çekebilir

    AK Parti'nin Bağcılar adayı Abdullah Özdemir oldu
    Politika

    AK Parti'nin Bağcılar adayı Abdullah Özdemir oldu

    Temel Karamollaoğlu'ndan '6'lı ittifak' açıklaması
    Gündem

    Temel Karamollaoğlu'ndan '6'lı ittifak' açıklaması

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir