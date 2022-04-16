MHP'li Baki Ersoy partisinden istifa etti

“Zamlar milletin belini büküyor” açıklamasının ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştiren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek” demişti.

Bu sözler üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Baki Ersoy, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

İstifa etti

Disiplinden henüz karar gelmeden Ersoy’dan istifa geldi.

MHP’li Ersoy, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bahçeli Bey’e ve davama bağlı ve sadık kalacağım”

“Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum.”