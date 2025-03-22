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CHP'de şaibeli kurultay tartışmaları sürüyor...

Genel Başkan Özgür Özel dün yaptığı açıklamada, parti yönetimine kayyum atanması ihtimaline karşı olağanüstü kurultaya gideceklerini duyurmuştu.

CHP KURULTAYI TOPLAYACAK

Özel, dün mesai bitimine kadar CHP'ye kayyum atayarak pazar günkü ön seçimi iptal etmenin planlandığını belirterek, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak tüzüğümüzün 48'inci maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." demişti.

MHP'DEN TEPKİ GELDİ

CHP'nin kurultay hamlesine karşılık MHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Özgür Özel'in olağanüstü kurultaya gitme kararı almasının mümkün olamayacağını ileri sürdü.

Feti Yıldız, "CHP'nin seçimlerinde usulsüzlük varsa yeni genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir." dedi.

"KURULTAY KARARI YOK HÜKMÜNDE OLUR"

Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP kurultayına yönelik soruşturma kapsamında iptal şartlarının geriye dönük olacağından kurultay seçiminin de yok hükmünde olacağını" savundu.

Feti Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

CHP’nin 4-5 Kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesada uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa, ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir. Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir.

"AYNI DELEGELERLE YAPILMASI ZORUNLUDUR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'ında, "para karşılığında oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayda alınan kararların iptalinin şartları doğmuşsa, parti organları için yapılan seçimler de usule uygun olarak yapılmış sayılmaz. Yapılacak kurultayın 4-5 Kasım 2023 tarihindeki delegelerle yapılması zorunludur.

BAHÇELİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmalar üzerinden halkı sokağa davet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, MHP Lideri Devlet Bahçeli tepki göstermişti.

"ÇENENİ KAPAT, HASTA YATAĞINDA YAT"

Bahçeli'nin "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." sözlerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık." yanıtını verdi.

Bu sözlerin üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Başarır'ı sert sözlerle hedef alıp, "Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin. Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at… Haddini bil, edebini takın." dedi.