700 metrekare trafonun elektrik tesisine tahsis edilmesi meselesi görüşülürken, MHP ve HDP sıralarından sesler yükseldi. Taraflar birbirlerinin üzerine yürürken, devreye zabıta ekipleri girdi.

Mersin’de, Akdeniz Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında MHP ve HDP sıralarından sesler yükseldi, ortalık bir anda karıştı.

Yaklaşık 700 metrekarelik alanın trafo için elektrik şirketine tahsis edilmesi meselesinden, taraflar arasında kavga çıktı.

"İşiniz gücünüz yalan dolan"

CHP ve HDP’li üyeler alanın şirkete para karşılığı devredilmesine evet oyu verecek olmasına MHP’li Tufan Nenni’nin, “Dün hayır dediğinize bugün evet diyorsunuz. İşiniz gücünüz yalan dolan.” ifadeleri ile yanıt vermesi salondaki tansiyon bir anda yükseldi.

"Tiyatroyu siz yapıyorsunuz"

Nenni'nin HDP'li ve CHP'li üyelerin tiyatro oynadıklarını söylemesi üzerine, "Tiyatroyu siz yapıyorsunuz, tiyatro burada." sesleri yükseldi. Birbirlerinin üzerine yürüyen üyelerin o anları, kameraya da yansıdı.

MHP’li ve HDP’li meclis üyeleri arasındaki kavga kamerada



Zabıta ekipleri müdahale etti

Üyelerin yerlerinden kalkarak tartışmaya başlamasıyla oturuma ara verildi. Ortalığın karşıması nedeniyle salona giren zabıta ekipleri, tarafları yatıştırmak için olaya müdahale etti.

“Silaha gerek yok ben silahım”

Öte yandan, HDP’li meclis üyeleri Nenni’nin komisyon toplantılarına silahla girdiğini önü sürünce, Nenni ceketini çıkarıp sandalyeye çıktı. Nenni, “Silaha gerek yok. Ben silahım.” diye bağırdı.

Meclis üyesi Halil Kara, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Üç dört meclis üyesi silahlı geziyor. Bellerinde kılıf gözüküyordu. Boş olduğunu söylediler.” ifadelerini kullandı.