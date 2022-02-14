MHP’li vekil Yaşar Karadağ: Ermenistan nükleer santralini derhal kapatmalı

Ermenistan-Gürcistan sınırındaki depremin ardından Metsamor Nükleer Santrali’ndeki tehlikeye dikkat çeken Karadağ, santralin dünyanın en tehlikelisi olduğunu ve kapatılması gerektiğini söyledi.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, dün akşam Ermenistan-Gürcistan sınırında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme değindi.

Depremin Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'da da hissedildiğini hatırlatan Karadağ, Iğdır'a 16 kilometre uzaklıkta olan ve deprem fay hattında bulunan Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali’nde meydana gelebilecek sızıntının korkusunu yaşadıklarını dile getirdi.

Karadağ, santralin güvenlik unsurlarından yoksun olduğunu vurguladı.

‘DÜNYANIN EN TEHLİKELİSİ’

Metsamor Nükleer Santrali’nin eski Rus teknolojisiyle üretildiğini belirten Karadağ, “Dünyada bulunan 443 nükleer santralden en tehlikelisi Metsamor Nükleer Santrali’dir. Olası büyük bir depremde Metsamor Nükleer Santralinin yayacağı radyasyon Iğdır, Kars, Van, Ağrı ve Erzurum illerimizi yaşanmaz hale getirecektir.” dedi.

“METSAMOR NÜKLEER SANTRALİ DERHAL KAPATILMALIDIR”

Son yıllarda Iğdır ve çevresinde kanser vakalarının artmasının, bitki örtüsünde kurumalar yaşanmasının, verimliliğin azalmasının, sınıra yakın yerlerde hayvanların sakat doğma oranının artmasının bölge halkında endişelere neden olduğunu vurgulayan Karadağ, "1986'da 40 bine yakın kişinin ölmesine neden olan Çernobil faciasının tekrar yaşanmaması adına Metsamor Nükleer Santrali derhal kapatılmalıdır." ifadesini kullandı.