MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Bu kapsamda da partilerin bayramlaşma programları da belli olmaya başladı.

İlk bayramlaşma programını açıklayan ise Milliyetçi Hareket Partisi oldu.

DEM PARTİ İLE BAYRAMLAŞILACAK

MHP'den yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı münasebetiyle 31 Mart 2025 Pazartesi günü (Bayramın 2. günü) partiler arası bayramlaşma programımız aşağıda sunulmuştur. Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı kutlar; size ve Türk-İslam alemine hayırlar getirmesi temennisi ise selam ve saygılarımızı sunarız." denildi.

Ardından ise partilerle bayramlaşılacak olan saate yer verildi.

Burada DEM Parti'nin de yer aldığı görüldü.

CHP İLE BAYRAMLAŞILMAYACAK

Yayınlanan listede CHP'nin olmadığı görüldü.

MHP, CHP ile bayramda bir araya gelmeyecek.