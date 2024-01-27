MHP'nin Beşiktaş adayı Serkan Toper'in Bağcılarlı esnafla diyaloğu gündem oldu Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, bölgede esnaf ziyareti yaparken genç çocuk kendisine, "Burada hiçbir şey yapılmıyor. Bağcılar'da sosyal faaliyetler oluyor" diyerek eleştiride bulundu.

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Yerel seçimler için adaylar sahada.

Merakla beklenen ve heyecanın dorukta olduğu illerden biri de İStanbul.

Cumhur İttifakı, hizmet yetersizliğiyle anılan megakenti muhalefetin elinden almakta kararlı.

Büyükşehir kadar ilçelerde de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

MHP'nin Beşiktaş kararı: Serkan Toper

CHP yönetiminde olan ve adeta kaderine terk edilen Beşiktaş için de MHP belediye başkan adayını açıkladı.

Beklenen isim Serkan Toper oldu.

Esnaftan Bağcılar'a övgü

Toper, çalışmaları kapsamında bölgede esnaf ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda bir ziyaretinde esnafla yaşadığı diyalog kameralara yansıdı.

"Orada genellikle kültür merkezleri açılıyor"

Genç esnafa, "Arkadaşlarım ne bekliyor belediyeden?" sorusunu yönelten Toper, şu yanıtı aldı:

"Bizim oranın belediyesi de AK Parti'nin. Orada genellikle kültür merkezleri, kütüphaneler açılıyor."

"Burada hiçbir şey yapılmıyor ki"

Toper, "Bağcılarla burası arasında fark var mı?" şeklinde ikinci sorusunu sordu.

Genç çocuk da, "Var tabii ki. Burada hiçbir şey yapılmıyor ki. Oraya da sosyal faaliyetler oluyor."