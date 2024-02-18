Yerel seçim gündemi sürerken, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir hamle geldi.
İstanbul'da Cumhur İttifakı olarak Murat Kurum'u destekleyecek olan MHP, özel bir video hazırladı.
Videoda mevcut CHP'li yönetime ve Ekrem İmamoğlu'na atıfta bulunuldu.
31 Mart yerel seçimlerine ilişkin hazırlanan video, "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu ile paylaşıldı.
Murat Kurum'dan destek
Video sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı ve defalarca paylaşıldı. Öte yandan videoda yer alan kişinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, MHP tarafından paylaşılan videoyu kendi sosyal medya hesabından destek verdi.
Kurum, alıntıladığı videoyu; "Birliğin gücüyle... Hep birlikte…" ifadeleri ile paylaştı..
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