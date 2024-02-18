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MHP'nin İstanbul için hazırladığı videodan dikkati çeken mesaj: Algı belediyeciliğine son

MHP'nin İstanbul için hazırladığı videodan dikkati çeken mesaj: Algı belediyeciliğine son Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul için özel bir video hazırladı. Hazırlanan video kısa süre içerisinde sosyal medyada defalarca paylaşıldı.