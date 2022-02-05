MHP'nin Kızılcahamam'daki kampı başladı

2023 seçimlerinden önce halka, Cumhur İttifakı'nın tezlerinin daha iyi anlatılması için yapılan kamp, Kızılcahamam'da başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partililerden 2023'te yapılacak seçimlere hazırlık çerçevesinde saha çalışmalarına ağırlık verilmesini, muhalefetin söylemlerine karşı Cumhur İttifakı'nın tezlerinin halka iyi anlatılmasını istedi.

TOPLANTI BAŞLADI

MHP'nin, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 2023 seçimlerine yönelik geçen yıldan bu yana sürdürülen hazırlıklar kapsamında Kızılcahamam Patalya Otel'de düzenlediği toplantı başladı.

'SAHAYA AĞIRLIK VERİN' TALİMATI

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın basına kapalı yapılan ilk oturumunda katılımcılara hitap etti.

Ülke gündemini değerlendiren Bahçeli, parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklı olmasını istedi. Bu çerçevede saha çalışmalarına ağırlık verilmesi talimatını da veren Bahçeli, özellikle muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı'nın tezlerinin iyi anlatılması gerektiğine vurgu yaptı.