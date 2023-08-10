AA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi geride bırakıldı.

Şimdi ise siyaset arenasında yerel seçim hareketliliği yaşanıyor.

Siyasiler çalışmalarını sürdürürken, seçim şarkıları da hazırlanmaya başladı.

Bu kapsamda MHP'nin seçim şarkısı belli oldu. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan tarafından, bestelenen şarkı partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.

Yıldızdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in istekleri doğrultusunda '2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu' seçim şarkımız 'Bu Diyarda'yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın." ifadelerini kullandı.

MHP'nin yerel seçimlerde kullanacağı şarkının sözleri şöyle:

Mecnun Leyla'sını arar, Aslı saçlarını tarar/ Beni bir titreme sarar, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara canım kurban bu diyara/ Sevda yakar saza gelir, kuzu meler söze gelir/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara, canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara, canım kurban bu diyara/ Suyun akışı başkadır, gülün kokuşu başkadır/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara.