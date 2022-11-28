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MHRS giriş ve kayıt olma: MHRS'den nasıl randevu alınır?

MHRS giriş ve kayıt olma: MHRS'den nasıl randevu alınır?

Hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlar MHRS'ye kayıt olmak için araştırma yapıyor. Peki internetten veya telefondan nasıl randevu alınır? İşte MHRS giriş ve kayıt ekranı...