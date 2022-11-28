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MHRS giriş ve kayıt olma: MHRS'den nasıl randevu alınır?
- 28.11.2022 - 13:40
Son dönemde hastane ve doktorlardan randevu almak kolaylaştı. İnsanlar her şeyin kısa yolunu arıyor.
Artık internet üzerinden MHRS'ye giriş yaparak ya da 182'yi arayarak randevu alınabiliyor. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoğun ilgi görüyor.
İnternet üzerinden randevu alacak kişilerin MHRS sistemine kayıt olması şart. Kimlik bilgileri ile kolayca kayıt olunabiliyor.
Telefondan randevu nasıl alınır?
Hastanelerden randevu almak için ALO 182 çağrı merkezini arayarak bağlanacağınız canlı operatöre T.C. Kimlik numaranızı vererek asistan bilgilerinizi onayladıktan sonra adım adım randevu alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
MHRS internet üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında MHRS kayıt işlemini araştırıyor. İşte giriş ve kayıt ekranı...
MHRS kayıt nasıl yapılır?
MHRS internet sitesinde randevu al bölümüne girdiğinizde, "Yeni Üye" bölümünden sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğü’nde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.