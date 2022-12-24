MHRS randevuları sorunu için iki yeni uygulama başladı

MHRS randevuları sorunu için iki yeni uygulama başladı

Talep ettikleri randevulara gitmeyen vatandaşlar, diğer hastaların doktora erişimine engel olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başlatılan iki yeni uygulamayı paylaştı.

MHRS randevu sorunlarının önüne geçmek amacı ile yeni uygulamalar başlatılıyor.

Uygulama üzerinden randevu alıp muayeneye gitmeyen vatandaşların oranı son bir ayda yüzde 21 olarak gerçekleşti.

Bu oran, muayene ihtiyacı olan hastaların hekime erişiminde engel oluşturuyor.

Randevuyu iptal etmeyen kişiler yeni randevuyu 15 gün sonra alabilecek

Yeni uygulama çerçevesinde MHRS üzerinden randevu alındığında vatandaşların karşısına "Vatandaşımız, randevunuza gitmeme veya gitmeyeceğiniz randevunuzu iptal etmeme durumunda aynı branştan tekrar randevu almanız ancak 15 gün sonra mümkün olacaktır" uyarısı çıkıyor.

Randevulara gidemeyecek olan hastaların, randevusunu iptal etmesi diğer hastalara yer açılması yönünden önem taşıyor.

Sistemde hem internet sitesi üzerinden, hem de SMS ve sesli arama yoluyla randevu hatırlatma veya iptal servisleri bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, duruma ilişkin bir yeni paylaşımda bulundu.

Yeni iki uygulamanın başlatıldığını aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı;

“MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir."