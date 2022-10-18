MHRS yedek kontenjan nedir? 2022 MHRS ek randevu sistemi!

Hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlar MHRS hakkında detayları araştırıyor. MHRS yedek kontenjan nedir? Ek randevu sistemi ne demektir? İşte detaylar...

Son dönemde hastane ve doktorlardan randevu almak kolaylaştı. İnsanlar her şeyin kısa yolunu arıyor.

Artık internet üzerinden MHRS'ye giriş yaparak ya da 182'yi arayarak randevu alınabiliyor.

Bazı zamanlarda bazı bölümlerde oluşan yoğunluk sebebiyle hastalar istedikleri zaman randevu oluşturamayabiliyor.

Yaşanan bu yoğunluktan dolayı randevu alamayan vatandaşlar için MHRS yeni bir yöntem geliştirdi.

Bakan Koca, MHRS üzerinden doktor randevusu alan her 100 kişiden ortalama 30'unun gelmediğini belirtti.

Böyle bir durumda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına MHRS ek randevu sistemi geliştirildi.

Peki MHRS ek kontenjan nedir? Ek randevu sistemi ne demektir? İşte detaylar...

MHRS ek randevu sistemi ne demektir?

Randevularına gitmeyen ve iptal etmeyen vatandaşların oluşturduğu mağduriyetin ortadan kaldırılması için ek kontenjan sistemi geliştirildi.

Bakan Koca, konuyla ilgili "Bu durum çalışanlarımızın zaman kaybına, randevu için bekleyen hastaların sağlık hizmetlerinin gecikmesine yol açıyor. Eğer doktora gelmeyecekseniz, randevu tarihinden en az 2 gün önce MHRS'ye girip, randevunuzu iptal edin. Bu davranış sağlık sistemine karşı görevinizdir.

Açılan yedek randevuların, randevusuna gelmeyen hasta oranının altında olması şartı vardır. Hastaneler, saat başı en çok 1 yedek randevu açabilir. Yedek randevular MHRS üzerinden alınmaktadır. Uygulama geçici ve hekimlerin isteğine bağlıdır." açıklamasında bulundu.

MHRS üzerinden randevu nasıl oluşturulur?

Devlet hastanesinde tedavi görmek istiyorsanız, MHRS sistemi ve Alo 182 üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Hastane randevusu için şu aşamaları gerçekleştirmeniz yeterli.

MHRS sistemine kaydolabilirsiniz ya da e-devlet kapısı şifreniz ile sisteme girebilirsiniz. MHRS internet sitesi üzerinden randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.