MHRS'den randevu alıp gitmeyince ne olur? Hastane randevusu alıp gitmeyince para kesiliyor mu?

MHRS'den randevu alıp gitmeyince ne olur? Hastane randevusu alıp gitmeyince para kesiliyor mu?

MHRS'den randevu alıp iptal etmeyen vatandaşlar, "MHRS'den randevu alıp gitmeyince ne olur? Para kesilir mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yeni yaptırım...

Son zamanlarda hastaneden randevu almak oldukça kolaylaştı. İnsanlar internet üzerinden ya da telefon yoluyla rahatça randevu alabiliyor.

İnternet üzerinden MHRS’ye giriş yaparak hastane ve bölüm filtreleyerek ya da 182’yi arayarak randevu alabilirsiniz.

Son dönemlerde oluşan yoğunluk sebebiyle hastanelerde randevu bulunamıyor. Ek randevu için insanlar sürekli boşluk arıyor.

Bununla birlikte randevu alıp gitmeyen ve randevularını iptal etmeyen binlerce vatandaş var. Sağlık Bakanlığı ise bu durumun önüne geçti.

Artık randevu alıp gitmediğinizde yeni yaptırımlar olacak. Peki bu yaptırımlar neler? İşte merak edilenler…

MHRS'den randevu alınıp gidilmezse ne olur?

Artık randevu alıp gitmeyenler için bir yaptırım uygulanacak. Randevusunu iptal etmeyen vatandaşlar, 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak.

Bu durumla karşılaşmamak için vatandaşlar, randevu saatine kadar randevularını iptal edebilecekler.

Randevu iptal edilmeyince para kesilir mi?

Hastanelerden randevu alıp gidilmediğinde henüz herhangi bir kesinti uygulanmıyor. Bu durum ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimiz güncellenecektir.