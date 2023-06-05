MI6 Başkanı Richard Moore'dan Hakan Fidan'a sahte hesaplı kutlama Hakan Fidan'ı yeni görevi için tebrik etmek isteyen İngiliz istihbarat başkanı Richard Moore, kendini rezil etti.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesini açıkladı.

Uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarlığını yapan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı oldu.

Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a başta mevkidaşları olmak üzere birçok tebrik mesajı geldi.

En dikkat çekeni ise İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore'nun tebriği oldu.

"Bu utanç verici"

Moore, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullandı.

Tebrik mesajına Hakan Fidan ismiyle açılmış sahte bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi.

Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.