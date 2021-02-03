Michelin Yıldızı nedir, nasıl alınır? Michelin Yıldızı kriterleri nelerdir?

Şeflerin Oscar ödülü olarak bilinen Michelin Yıldızı gastronomi alanında ilerlemek isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Peki Michelin Yıldızı'nın tarihçesi nedir, nasıl alınır?

‘Michelin Yıldızı Olan Restoran’ veya 'Michelin Yıldızlı Şef' tabirlerini duyanların araştırdığ Michelin Yıldızı, bir değerlendirme sistemidir.

Yaklaşık 100 yıldır inanılmaz bir titizlik ile kim oldukları bilinmeyen damak tadı uzmanları tarafından dağıtılan yıldızlar, zaman zaman ünlü restoranların doğmasına veya batmasına sebep olmuştur.

Peki Michelin Yıldızı nedir, nasıl alınır, kriterleri nelerdir? İşte gastronomi meraklılarının araştırdığı bilgiler..

MİCHELİN YILDIZI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Michelin aslında 1850’li yıllarda çıkan bir lastik markasıdır. Andre Jules ve Edoudard Michelin kardeşler tarafından kurulmuştur.

Fransız lastik şirketi satışları düşmeye başlayınca bir çare bulmaya çalışırlar. Bir rehber hazırlayarak yol üzerinde yer alan kafe ve restoranlara ziyaretçi çekmeye çalışırlar.

MİCHELİN YILDIZI SİSTEMİ

İlk kopyası 35 bin adet basılan rehberler dağıtıma başlanıyor. İçerisinde restoran önerileri yer almadığından bu bir eksik olarak algılanmış ve sonradan restoranların da rehbere eklenmesi kararlaştırılıyor.

Kırmızı renkte olan kitaplar o günden bugüne hiç değişmemiştir. Rehber olan bu kitaplar sonradan değerlendirme yapmaya başlayarak yıldız veriyor.

Yıldız puanlamaları üç seviye olarak tasarlanıyor. Hemen 3 yıldıza sahip olunabileceği gibi yavaş yavaş da yükselebilirler.

Yıldız verilen sisteme geçildikten sonra gizli bir müşteri ekibi kurulmuştur. Günümüzde “restoran müfettişleri” olarak isim değiştiren ekip yapılan değerlendirmelerle yıl 30 binin üzerinde restoranı değerlendirmektedir. Bu yıldız sistemine ilk olarak 1933 yılında geçilmiştir.

Yıldızların sayısına göre restoranların sahip olduğu değerler:

Bir Michelin Yıldızına sahip restoranlar , yüksek kaliteli yemekleri olan uğramaya değer restoran.

İki Michelin Yıldızına sahip restoranlar, mükemmel yemekleri olan yolunuzu değiştirmeye değer restoran.

Üç Michelin Yıldızına sahip restoranlar, olağanüstü yemeği olan sırf bunun için plan yapılması muhteşem gereken bir restoran anlamına gelir.

MİCHELİN YILDIZI NASIL ALINIR, KRİTERLERİ NELERDİR?

Michelin Yıldızı değerlendirmeye giren restoranların “restoran müfettişleri” tarafından değerlendirmeleri sonucunda verilir. Michelin şirketine bağlı olarak çalışan bu müfettişler turizm otelcilik alanında çok iyi eğitimli, bol seyahat eden kişilerdir. Restoranlara gizli kimlikle müşteri olarak habersiz giderek değerlendirmelerini yaparlar. Hesapları Michelin Group tarafından ödenir.

Michelin Yıldızı alabilmek için değerlendirmede beş kriter söz konusudur.

1- Ürünün kalitesi

2- Lezzet ve mutfak becerisi

3- Şefin karakter ve kişiliği

4- Verilen paraya değmesi

5- Tutarlılık

YILDIZLAR KAYBEDİLEBİLİR

Restoranı her zaman birden fazla müfettiş ziyaret ettiğinde tutarlılık maddesi en önemli kriterlerdir biridir. Yıldız alan şef ününü katlamaktadır.

Bir restoranın yıldıza sahip olması demek büyük kâra geçmek demektir.

Yıldızlar kazanıldığı gibi kaybedilebilmektedir.

Yıldız kaybedenler, yüksek ihtimal zarar etmektedir. O yüzden bir şef yıldızı olduğu sürece yıldızlı şef olarak anılmaktadır. Böylece hem kendisinin hem mekanının değerine sahip çıkabilir.