Miçotakis: Batı kara suları sınırlarını genişletmek Yunanistan'ın hakkı

Yunan Başbakan Miçotakis, batı kara suları sınırlarını genişletmenin Yunanistan'ın hakkı olduğunu söyledi.

Yunanistan'dan, Ege ve Akdeniz'de gerilimi artıracak açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını genişletme politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SINIRLARINI GENİŞLETMEK YUNANİSTAN'IN HAKKI"

Miçotakis, "Batı kara suları sınırları genişletmek Yunanistan'ın hakkı, bu doğu sınırlarımız için de bir mesaj niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da dün, parlamentoda benzer ifadeler kullanmıştı.

Dendias, ülkesinin Girit Adası’nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını söylemişti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in aylar öncesinde Girit’te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit’in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz." demişti.