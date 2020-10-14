Miçotakis: Bu şartlar altında Türkiye ile masaya oturmayız

Miçotakis: Bu şartlar altında Türkiye ile masaya oturmayız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Oruç Reis'in yeniden faaliyete geçmesine karşılık açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklı mücadelesi devam ederken, bakıma alınan Oruç Reis sismik araştıma gemisi yeniden faaliyete geçmişti.

Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e açılmasıyla Yunan kanadından yeni bir açıklama geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasından birkaç saat sonra, Ankara'ya planlanan ziyaretini iptal etti ve temaslar için Atina ve Lefkoşa'ya hareket etti.

ORUÇ REİS SAHADA OLURSA MASAYA OTURMAYACAKMIŞ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Alman Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde, Oruç Reis sismik gemisinin Yunan kıta sahanlığında kaldığı sürece ülkesinin Türkiye ile müzakere masasına oturmayacağını söylediği belirtildi.

"MÜZAKERE KOŞULLARINI YARATMAK TÜRKİYE'YE KALMIŞTIR"

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesini eleştirerek, tek taraflı hareketlerin müzakereleri başlatma çabalarına darbe vuracağını söyledi.

Lefkoşa'da Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Christodoulides'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Maas, "Türkiye'nin gerginlik ve yumuşama politikası arasında gidip gelmeye son vermesi gerekiyor. Müzakere koşullarını yaratmak Türkiye'ye kalmıştır" ifadesinde bulundu.

İki ülke arasında yaşanan gerilim konusunda arabuluculuk görevi üstlenen Maas, Ankara ziyaretinin iptali hakkında, "Bugün sadece Lefkoşa ve Atina'ya seyahat etme kararım, bahsettiğimiz güncel gelişmelerden kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.