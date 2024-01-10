Miçotakis: Ege'deki sorunlara iyi niyetle yaklaşılacak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege'nin çok karmaşık bir coğrafi yapıya sahip olduğunu, sorunun kısa sürede çözülemeyeceğini, ancak her iki tarafın da iyi niyetle yaklaşacağını söyledi.

AA & Ensonhaber

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi, Doğu Akdeniz kıta sahanlığı ve göçmenler üzerinden yaşanan sorunlar, diyalog yoluyla yapıcı adımlar atılarak yavaş yavaş çözülme noktasına geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile görüşmelerde bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, son olarak 10 Yunan adasına vizesiz seyahat kararı aldıklarını açıklamıştı.

Yunanistan'ın F-35 ve Türkiye'nin F-16 alımı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Başbakan Kiryakos Miçotakis, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebinin olgunlaştığını kaydederek, ABD'nin bu talebe yakın zamanda cevap vermesini beklediğini söyledi.

Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz." diye konuştu.

Miçotakis, New York'ta düzenlenen yatırım konulu bir foruma katılmak üzere iki hafta içinde ABD'yi ziyaret edeceğini belirterek, ABD'deki yatırımcılara Yunanistan'daki imkanların tanıtılacağını dile getirdi.

Adalarda Türk turistlere vize kolaylığı martta başlayacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleştiğini vurgulayan Miçotakis, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlanacak uygulamanın marttan itibaren başlayacağını aktardı.

Miçotakis, "10 ada, anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak ve bu anlaşmanın sürekli olacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin artırılması için iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirildiğini ifade eden Miçotakis, düzensiz göçmen sorununda da iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştiğini söyledi.

"İyimser havadan faydalanacağız"

Miçotakis, Ege'de coğrafyanın çok karmaşık bir yapı oluşturduğuna işaret ederek, Ege'deki anlaşmazlıklar için şöyle konuştu: