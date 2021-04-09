Miçotakis Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini değerlendirdi

Miçotakis, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinin Yunanistan'la olan ilişkilerine bağlı olduğunu öne sürdü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan kanalı STAR TV’ye verdiği röportajda Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine ve Doğu Akdeniz’deki gerilime dair değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Yunan hükümetinin, Atina ile Ankara arasındaki ilişkileri, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkiler için belirleyici hale getirmekte başarılı olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin Brüksel ile ilişkilerin meyvesini alabilmesinin artık ‘Yunanistan ve Kıbrıs ile gerilim yaratmamaktan’ geçtiğini savunan Yunanistan Başbakanı, Türkiye’nin AB-Türkiye Ortak Bildirisi’ne riayet etmesini ve Yunan adalarından dönen sığınmacıları kabul etmesini beklediğini kaydetti.

Miçotakis, ayrıca Türkiye'nin ‘iç krizini’ Ege ve Akdeniz’e yansıtma eğiliminde olmayacağını umduğunu da sözlerine ekledi.