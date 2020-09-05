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    Miçotakis Türkiye'yi bu sefer de Çin'e şikayet etti

    Miçotakis Türkiye'yi bu sefer de Çin'e şikayet etti

    Çin’in dış politika sorumlusu ile Atina'da bir görüşme gerçekleştiren Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis, Türkiye'ye Doğu Akdeniz konusunda acilen uluslararası bir uyarı yapılması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 14:36
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    Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yle yaşanan gerilim nedeniyle zor günler geçiriyor.

    Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı sondaj çalışmaları nedeniyle bölgedeki çıkarlarının tehlikeye gireceğinden endişe eden Miçotakis, Türk sondaj gemisinin faaliyetlerinin yasa dışı olduğu ve güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiasıyla her türlü yabancı güce destek için yalvarmaya devam ediyor.

    BM, AB VE NATO'NUN ARDINDAN BİR ŞİKAYET DE ÇİN'E

    Önce BM’ye başvurarak “güvenlik” çağrısında bulunan Yunan Başbakan, ardından Avrupa Birliği ve NATO’ya da seslenerek yardım isteğini iletti.

    Ülkesinin yaptığı her resmi görüşmede konuyu Doğu Akdeniz’e getiren Miçotakis’in son şikayetini ise Çin’e yaptı.

    Miçotakis Türkiye yi bu sefer de Çin e şikayet etti #1

    Cuma günü Atina’da Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile görüşen Miçotakis, Türkiye’nin faaliyetlerinin yasa dışı olduğu iddiasını sürdürdü.

    "TÜRKİYE'YE ULUSLARASI TEPKİ ŞART"

    Çin’in dış politika sorumlusu ile Doğu Akdeniz'de merkezli bir görüşme gerçekleştiren Yunan Başbakan, Akdeniz konusundaki endişelerini dile getirdi.

    Miçotakis Türkiye yi bu sefer de Çin e şikayet etti #2

    Jiechi ile yaptığı görüşmede "Türkiye, tarihi çarpıtan ve coğrafyayı bozan bir söylemle BM’nin her kuralını ihlal eden faaliyetler yürütüyor. Yunanistan’ın güvenliğini tehdit eden bu eylemler, Akdeniz'deki tüm ticaret ve enerji yollarını tehlikeye atıyor" ifadelerini kullanan Miçotakis, "Türkiye'nin yasa dışı faaliyetleri uluslararası bir tepki gerektiriyor"diyerek yandaş destek arayışını sürdürdüğünü belli etti.

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