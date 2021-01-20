Euro
9.0214
-0.4%
Dolar
7.4455
-0.26%
Altın
443.07
0.31%
Borsa
1.556
-0.55%
Bitcoin
261.249
-5.00%
EXEN Coin
19.99
5.48%
4ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 4 C
    Miçotakis'in aşı yaptırırken göğüs dekoltesi olay oldu

    Miçotakis'in aşı yaptırırken göğüs dekoltesi olay oldu

    Korona aşısının ikinci dozunu geçtiğimiz gün yaptıran Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in aşıyı vurdururken verdiği poz, sosyal medyada çokça konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten kurtulmak için gözler aşılara çevrildi.

    Bu kapsamda Avrupa ülkelerinde 27 Aralık'ta koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de bu tarihte aşının ilk dozunu yaptırmış, 18 Ocak'ta da 2. dozu olmuştu.

    MİÇOTAKİS'İN GÖĞÜS POZU

    Ancak  Miçotakis'in aşı yaptırmasından çok, aşı vurdururken göğsünün yarısını açarak verdiği poz konuşuldu.

    Aşının uygulanması sırasında objektiflere yansıyan Miçotakis, kolunu kıvırmak yerine gömleğinin yarısını çıkardı.

    Bu poz ise birçok kadın sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi konusu oldu.

    Miçotakis in aşı yaptırırken göğüs dekoltesi olay oldu #1

    Miçotakis in aşı yaptırırken göğüs dekoltesi olay oldu #2

    Miçotakis in aşı yaptırırken göğüs dekoltesi olay oldu #3

    Miçotakis in aşı yaptırırken göğüs dekoltesi olay oldu #4

    Miçotakis in aşı yaptırırken göğüs dekoltesi olay oldu #5

    Kiryakos Miçotakis'e korona aşısının ikinci dozu uygulandı ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir