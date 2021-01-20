Miçotakis'in aşı yaptırırken göğüs dekoltesi olay oldu

Korona aşısının ikinci dozunu geçtiğimiz gün yaptıran Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in aşıyı vurdururken verdiği poz, sosyal medyada çokça konuşuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten kurtulmak için gözler aşılara çevrildi.

Bu kapsamda Avrupa ülkelerinde 27 Aralık'ta koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de bu tarihte aşının ilk dozunu yaptırmış, 18 Ocak'ta da 2. dozu olmuştu.

MİÇOTAKİS'İN GÖĞÜS POZU

Ancak Miçotakis'in aşı yaptırmasından çok, aşı vurdururken göğsünün yarısını açarak verdiği poz konuşuldu.

Aşının uygulanması sırasında objektiflere yansıyan Miçotakis, kolunu kıvırmak yerine gömleğinin yarısını çıkardı.

Bu poz ise birçok kadın sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi konusu oldu.

Kiryakos Miçotakis'e korona aşısının ikinci dozu uygulandı ViDEO