Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Engelleyecek imkana sahibiz Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin, "Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Türkiye, F-16 savaş uçaklarının tedariki için ABD'nin adım atmasını bekliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konuda yeşil ışık yaktığı da biliniyor.

Yunan devlet televizyonu ERT'de gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruya, "Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz" şeklinde cevap verdi.

Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebinin ise olgunlaştığını kaydeden Miçotakis, ABD'nin bu talebe yakın zamanda cevap vermesini beklediğini söyledi.

"İyimser havadan faydalanacağız"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin artırılması için iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirildiğini ifade eden Miçotakis, düzensiz göçmen sorununda da iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştiğini belirtti.

Miçotakis, Ege'de coğrafyanın çok karmaşık bir yapı oluşturduğuna işaret ederek Ege'deki anlaşmazlıklar için şöyle konuştu: